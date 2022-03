Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao 21.º dia de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, serão retomadas as negociações para tentar chegar a um acordo para um cessar-fogo em território ucraniano. Entre pausas nas conversas entre as delegações russa e ucraniana, várias cidades ucranianas, incluindo a capital, têm sido alvo de bombardeamentos.

As forças militares russas continuam a atacar a cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, e também continuam as tentativas de cercar Kharviv, registando-se bombardeamentos, destruição e vítimas todos os dias.

Em relação a Kherson, apesar de ter sido anunciado o controlo desta região pela Rússia, os militares de Moscovo não avançaram para as principais cidades, que são Zaporizha e Mykolaiv. Já em Odessa, onde se registaram bombardeamentos, a Rússia ainda não conseguiu colocar tropas nesta cidade portuária.

Fica aqui um ponto de situação. Pode também seguir os desenvolvimentos, minuto a minuto, no liveblog do Observador.

O que aconteceu durante a noite?