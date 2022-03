Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Joe Biden nunca tinha sido tão claro. Sem recorrer a qualquer eufemismo, o Presidente dos Estados Unidos chamou esta quarta-feira à tarde “criminoso de guerra” a Vladimir Putin, à margem de um evento na Casa Branca.

O chefe de Estado norte-americano foi questionado pelos jornalistas diretamente sobre se considerava Vladimir Putin um “criminoso de guerra”. Inicialmente, negou; mas depois, voltou atrás e confirmou.

Biden: I think he is a war criminal pic.twitter.com/q3Er0De0KB

— Acyn (@Acyn) March 16, 2022