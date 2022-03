Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de Lisboa, foi a vez do Porto receber um concerto solidário pelas vítimas da guerra na Ucrânia. O evento “Uma Voz pela Paz” decorreu esta terça-feira à noite, no Superbock Arena, e juntou mais de 30 artistas portugueses, que subiram ao palco para apelar à paz e angariar apoios para três organizações humanitárias no terreno: a Cruz Vermelha Ucraniana, a Voices of Children e a UBTS — Emergy Center.

O concerto, apresentado por Catarina Furtado, contou com a presença de músicos como Benjamin, Ana Bacalhau, Capicua, David Fonseca, Carolina Deslandes, Diogo Piçarra ou Pedro Abrunhosa. A totalidade das receitas reverteu para as três organizações.

A invasão da Ucrânia começou a 24 de fevereiro. A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que, até ao momento, 18 milhões de pessoas foram afetadas pela guerra, incluindo 6,7 milhões de deslocados internos. A situação é particularmente complicada nas cidades cercadas pelas forças russas, como Mariupol. As organizações humanitárias dão conta de um cenário catastrófico na localidade, onde falta um pouco de tudo, desde água a medicamentos. Só nesta cidade, 2.400 civis terão morrido.