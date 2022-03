Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 23.º dia do conflito na Ucrânia

Fica aqui um ponto de situação. Pode também seguir os desenvolvimentos, minuto a minuto, no liveblog do Observador, que estão também a ser contados pelos enviados especiais do Observador à Ucrânia, Pedro Jorge Castro e João Porfírio.

O que se passou durante a noite e início da manhã

Um míssil russo atingiu ao início de esta manhã (hora de Lisboa) um prédio residencial com cinco andares na zona norte de Kiev. Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas na sequência do ataque.

Lviv acordou esta madrugada com explosões. Por volta das 6h30 locais (4h30 de Lisboa) ouviram-se bombardeamentos à cidade que fica a apenas 70 quilómetros de distância da fronteira com a Polónia — e onde estão muitos refugiados a tentar sair do país. Sabe-se agora que um ataque com “vários mísseis” destruiu uma fábrica de manutenção e reparação de aviões, localizada junto ao aeroporto da cidade (que não foi, em si, atacado). Não há relatos de vítimas, para já.

O ministério da Defesa britânico fez, esta sexta-feira, nova atualização informativa relativa à evolução da guerra na Ucrânia. As principais conclusões são as seguintes: as forças russas “fizeram progressos mínimos esta semana” e na capital Kiev e em Mykolaiv (ponto estratégico para chegar a Odessa) as tropas continuam sem conseguir cercar as cidades, que continuam a ser defendidas pelas forças ucranianas. Isto ao contrário do que acontece em Chernihiv, Sumy e Mariupol, que continuam cercadas e sujeitas a bombardeamentos russos intensivos. O Governo britânico indica ainda que em Kharkiv, onde se travam duros combates, as forças russas conseguiram cercar a cidade — uma informação que não é consensual, havendo relatos díspares.

Da Casa Branca chegam informações a antecipar a conversa telefónica de esta sexta-feira entre o Presidente dos EUA, Joe Biden, e o Presidente da China, Xi Jinping. O secretário do Estado norte-americano Antony Blinken, diretamente responsável pela política externa dos EUA, avançou por exemplo que Biden vai avisar o homólogo que “a China será responsabilizada por quaisquer ações que adote, no sentido de apoiar a agressão da Rússia” à Ucrânia. Já a assessora de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, detalhou que a chamada será “uma oportunidade para o Presidente Biden perceber a posição do Presidente Xi”, até porque os EUA têm “preocupações profundas com o alinhamento da China relativamente à Rússia”. Serão assim discutidas “as possíveis implicações e consequências desse alinhamento”.

Esta quinta-feira, a China tinha deixado algumas dúvidas sobre a sua posição no conflito no Conselho de Segurança da ONU, ao anunciar que enviou “ajuda humanitária” para a Ucrânia. Os Estados Unidos têm vindo reiteradamente a ameaçar a China alertando para “custos” de um eventual apoio militar à Rússia.

A Rússia terá estabelecido uma zona de exclusão aérea sobre as regiões separatistas de Donetsk e Lugansk, impondo um controlo dos céus para evitar bombardeamentos a estas regiões controladas por grupos pró-russos. A informação foi avançada pela agência de notícias Interfax, citando Eduard Basurin, representante da milícia popular em Donbass.

Ao final da noite passada, as autoridades ucranianas revelavam que 130 pessoas tinham sido resgatadas com vida dos escombros do teatro de Mariupol, desconhecendo-se quantas centenas continuarão dentro do ponto que serviria de abrigo na cidade e que foi bombardeado. Mariupol continua a ser um dos principais alvos de ataques russos: todos os dias estarão a cair entre 50 a 100 bombas na cidade.

Tal como acontecera já na sequência de um ataque a uma maternidade em Mariupol, o ataque ao teatro da cidade foi justificado pela Rússia com a alegação de que seria um ponto estratégico do batalhão Azov, força de extrema-direita do exército ucraniano. A tese foi difundida pela Rússia no Conselho de Segurança da ONU. As autoridades russas defenderam que este batalhão de extrema-direita estaria a fazer civis reféns, motivo pelo que a Rússia decidiu bombardear o local. Não há confirmação independente desta alegação.