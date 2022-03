Depois de já ter sido banida na União Europeia, a estação Russia Today (RT), financiada pelo Estado russo, foi agora banida no Reino Unido. A entidade regulador da comunicação social no Reino Unido — Ofcom — anunciou esta sexta-feira que a licença da RT para operar foi revogada com efeitos imediatos.

“Não consideramos que a RT esteja apta para deter uma licença no Reino Unido e não nos satisfazem as garantias de que seja uma emissora responsável”, anunciou a reguladora através da rede social Twitter.

We have revoked RT’s licence to broadcast in the UK with immediate effect.

We do not consider RT to be fit and proper to hold a UK licence and cannot be satisfied that it can be a responsible broadcaster.

