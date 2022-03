Nova imagem de satélite mostra destruição de teatro em Mariupol. Veja o antes e depois

De acordo com as autoridades ucranianas, o teatro estava a ser utilizado com um abrigo e o principal local de ajuda humanitária na cidade. As estimativas do número de pessoas que estavam dentro do teatro variam, segundo a CNN, no momento do ataque variam de 800 a 1.300.

Após o ataque, lembra a estação norte-americana, os relatórios sugeriram que o abrigo antiaéreo do prédio teria aguentado o embate, mas há relatos de grandes dificuldades para resgatar os sobreviventes. O facto de a cidade estar cercada debaixo de ataque russo, são parcas as comunicações e o perigo de bombardeamentos têm prejudicado os trabalhos de resgate.

Várias autoridades ucranianas, segundo a CNN, estimam que terão sobrevivido 130 pessoas.