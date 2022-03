Um polícia ucraniano de Mariupol, Mikhail Vershinin, protagonizou um vídeo onde pediu diretamente aos “grandes” presidentes dos Estados Unidos e de França ajuda militar. A mensagem foi filmada na sexta-feira num cenário de escombros e chamas em alguns prédios, e tornou-se viral.

“You have promised that there will be help, give us that help.”

A police officer in the besieged Ukrainian city of Mariupol issued a direct appeal for help to President Biden and President Macron on Friday pic.twitter.com/5fA2DHJ5CG

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 19, 2022