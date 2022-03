Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Kiev tem até às primeiras horas desta segunda-feira para entregar a cidade de Mariupol às forças russas. O ultimato, feito pelo Ministério da Defesa da Rússia, foi justificado com a necessidade de “salvar os civis” da “catástrofe humanitária”que se vive na localidade do sul da Ucrânia.

De acordo com a agência de notícias russa RIA, o Ministério da Defesa propôs a abertura de corredores humanitários para a retirada dos cerca de 130 mil civis que permanecem na cidade e para a entrada de comboios humanitários, uma operação que poderá ser acompanhada pelas organizações “no terreno”, como a Cruz Vermelha, disse o governo.

Em troca, Kiev deve retirar todo o pessoal militar, incluindo aqueles que Moscovo descreve como “mercenários”, entre as 10h e as 12h locais, através de um corredor criado para o efeito. A Rússia compromete-se a poupar as suas vidas.

O Ministério da Defesa russo apelou ao governo ucraniano que “seja razoável” e que cancele as ordens dadas anteriormente, “que obrigaram os militares em Mariupol a sacrificarem-se”. Kiev tem até às 5h desta segunda-feira para comunicar “por escrito” a sua decisão.

Há várias semanas que Mariupol se encontra cercada pelo exército da Rússia, que tem dificultado a entrada de ajuda humanitária e a retirada dos residentes. A situação na cidade, onde falta água, comida e aquecimento, tem sido descrita como catastrófica. Não se sabe ao certo quantas pessoas terão morrido na sequência dos bombardeamentos ou da escassez generalizada de bens essenciais, mas as estimativas apontam para mais de duas mil vítimas.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou este sábado que “o terror” vivido na localidade junto ao Mar de Azov será “lembrado durante séculos”. Manolis Androulakis, cônsul-geral grego na cidade, recentemente regressado à Grécia depois, disse esperar que ninguém veja aquilo que viu. “Mariupol vai entrar para a lista de cidades que foram totalmente destruídas pela guerra. Não preciso de as nomear, são: Guernica, Coventry, Aleppo, Grozny e Leningrado”, afirmou este domingo, à chegada a Atenas, de acordo com a Reuters.

Os bombardeamentos têm-se intensificado na cidade nos últimos dias. Pavlo Khrylenko, governador da região de Donestk, disse este domingo à tarde que o cenário de guerra se estendeu ao interior da cidade, onde tem havido combates. Segundo adiantou à BBC, as tropas russas têm disparado indiscriminadamente sobre os cidadãos, procurando “qualquer pretexto para disparar contra pessoas pacíficas”.

Um comboio militar russo já terá começado a avançar em direção à cidade. Igor Konashenkov, porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, anunciou que o exército avançou este domingo 12 quilómetros em direção à zona este da Ucrânia e que chegou a Nikolske, perto de Mariupol, noticiou a Al Jazeera, com base na Interfax. As movimentações não foram confirmadas pelas forças ucranianas.