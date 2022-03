Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os reis da Holanda — o rei Willem-Alexander e a rainha Máxima — vão abrir as portas de um dos seus castelos a oito famílias de refugiados ucranianos. O Hert Oude Loo é um castelo do século XV localizado no campo, a pouco mais de 70 quilómetros de Amesterdão, e usado pela família real para dias de descanso.

Os reis holandeses têm estado envolvidos no apoios aos refugiados que têm chegado quase diariamente à Holanda, com o país a ter mesmo já preparados locais para alojar 50 mil ucranianos que fogem à guerra, depois da invasão russa. Willem-Alexander e Máxima marcaram mesmo presença na primeira receção de 120 refugiados que ocorreu em Harskamp. A rainha Máxima também já visitou uma escola onde se começam a integrar crianças vindas da Ucrânia. Num dos locais onde esteve a ouvir as suas histórias, Máxima vestiu-se mesmo com as cores da Ucrânia, demonstrando o seu apoio.

From the bunker : Dutch Queen Máxima dresses in Ukraine’s flag colors as she visits Ukrainian refugees to listen to their often emotional stories pic.twitter.com/NRYLUDaTak — Jean van der Horst (@jeanvanderhorst) March 17, 2022

É no castelo de Hert Oude Loon, onde já chegaram a estar hospedados o príncipe Naruhito e a princesa Masako do Japão (em 2006), que os monarcas pretendem alojar já a partir de meados de abril entre 20 a 30 refugiados ucranianos, estando já a preparar os quartos.

Segundo o The Telegraph este castelo também funciona como museu e normalmente abre os seus jardins ao público durante a Primavera. Segundo as contas deste jornal, já chegaram à Holanda cerca de 12 mil ucranianos refugiados. O próprio presidente ucraniano, Zelensky, já manifestou o seu agradecimento à família real holandesa na sua conta do Twitter. “Hoje, mais que nunca, é importante perceber que não estamos sozinhos”, escreveu.