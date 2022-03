Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A passagem de José Mourinho pelo Manchester United foi tudo menos pacífica. O treinador português esteve pouco mais de dois anos e meio em Old Trafford, conquistou uma Liga Europa, uma Taça da Liga e uma Community Shield e amealhou mais ódios do que paixões. De forma muito particular, a relação sempre tensa e complexa com Paul Pogba acabou por ser o capítulo mais importante de uma história pouco feliz.

Agora, o médio francês revelou que estava a combater uma depressão enquanto Mourinho era o treinador do Manchester United. “Já tive uma depressão ao longo da minha carreira mas nós, jogadores, não falamos sobre isso. Às vezes não sabes quem és, só queres isolar-te, estar sozinho. Esses são os sinais inconfundíveis. Comigo, começou quando o José Mourinho estava no United. Questionava-me, perguntava-me se a culpa era minha porque nunca tinha passado por aquilo”, contou Pogba em entrevista ao Le Figaro, detalhando depois a relação com o treinador.

“Cheguei a ter uma grande relação com ele, toda a gente viu… No dia seguinte, não sei o que se passou. Esta foi a parte estranha de tudo o que vivi com o Mourinho e nem eu posso explicar porque também não percebo”, acrescentou. Na entrevista, que decorreu enquanto Pogba já está na concentração da seleção francesa na antecâmara dos particulares com a Costa do Marfim e a África do Sul, o médio de 29 anos deixou a ideia de que os jogadores ainda têm muita dificuldade para falar abertamente sobre questões de saúde mental.

“Todos os atletas de topo passam por estes momentos mas poucos falam sobre isso. Inevitavelmente, vais sentir alguma coisa no teu corpo, na tua cabeça. Vais ter um mês, até um ano, em que não estás bem. Ganhamos muito dinheiro e não nos podemos queixar, é verdade, mas isso não nos impede de passar por estes momentos mais difíceis, como todas as outras pessoas. Temos de estar sempre felizes porque ganhamos muito dinheiro? A vida não é assim. Não somos super-heróis, somos seres humanos”, atirou o internacional francês.

Ao Le Figaro, Pogba recordou ainda o episódio recente em que a própria casa, em Inglaterra, foi assaltada enquanto o jogador estava em campo a defrontar o Atl. Madrid na Liga dos Campeões. “Dei com a minha casa assaltada, entraram três pessoas que me roubaram um cofre. Tinha jóias da minha mãe e a minha medalha de campeão do mundo [com França, em 2018]. O que me assustou mais foi que os meus dois filhos estavam em casa, ao pé da ama, durante tudo isto. Ela ouviu tudo, ligou à minha mulher e depois trancou-se com os rapazes num quarto. Ela ficou em choque durante vários dias mas o mais importante é que as crianças estão bem”, revelou.