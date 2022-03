Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“This is for the ones who stood their ground…”, foi assim que os Bon Jovi apresentaram um vídeo nas redes sociais onde é possível ver cidadãos ucranianos a empilhar sacos de areia. A frase faz parte da música “It’s My Life” (em inglês, “é a minha vida”), do grupo norte-americano, e significa “isto é para aqueles que resistem”.

No vídeo partilhado, cidadãos de Odessa enchem sacos com areia na praia e empilham-nos depois num camião de caixa aberta, destinados às barricadas da cidade no sul da Ucrânia.

#SlavaUkraini

Os resistentes ucranianos são acompanhados, não só da música “It’s My Life”, mas de um jovem baterista que acompanha o ritmo imposto por Tico Torres na música lançada em 2000.