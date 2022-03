Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Nos dias que correm não tem sido habitual ver Volodymyr Zelensky, que antes de ser presidente da Ucrânia até se celebrizou como comediante, a esboçar um sorriso sequer. Esta terça-feira, durante a entrevista de uma hora que concedeu presencialmente à Euronews e em que admitiu deixar cair o objetivo do país de aderir à NATO, desde que devidamente secundado em referendo pelos ucranianos, Zelensky não se limitou a sorrir, soltou mesmo várias gargalhadas — o momento de humor (que também foi de amor) está rápida e previsivelmente a tornar-se viral.

Watch the moment a journalist asks Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy which world leader he most likes speaking to. Via @euronews#UkraineRussia pic.twitter.com/JZduTjoVQm — Newsfeed Ukraine ???????? (@NewsfeedUkraine) March 22, 2022

Questionado sobre com quantos líderes mundiais fala agora todos os dias, o presidente ucraniano fez as contas de cabeça e respondeu com uma média de “dez ou oito”. Quando a jornalista lhe fez a pergunta seguinte — “Qual é o seu preferido?” —, Zelensky tentou não ferir suscetibilidades e fugiu à questão. “Não sei, posso dizer-lhe com quem tenho demasiados contactos”, começou logo por tropeçar. “Não demasiados, muitos, não demasiados! Para não ser mal compreendido”, ressalvou, já entre risos.

“Tenho muitos contactos com Duda, Andrzej Duda; tenho muitos contactos com Macron; tenho muitos contactos com Boris Johnson. Com os países bálticos…”, enumerou, já recomposto, o presidente ucraniano, que nem por isso conseguiu demover a jornalista, que voltou à carga. “São todos os seus preferidos?”

Foi aí que, percebendo que não tinha saída, Volodymyr Zelensky acabou por optar por uma saída diplomática e por fazer rir o grupo de jornalistas presentes. Qual é o líder mundial de que gosta mais? “A minha mulher”, respondeu, mais uma vez a rir à gargalhada, num misto de humor e amor para com Olena Zelenska, a mulher com quem casou há já 19 anos e que é mãe dos seus dois filhos, Aleksandra, de 17 anos, e Kyrylo, de 9.

O momento, que tem sido muito partilhado nas redes sociais, está longe de ser consensual: enquanto há quem elogie a capacidade do presidente ucraniano para manter o sentido de humor num momento tão doloroso e delicado, outros acusam Zelensky de não saber manter a compostura. Mesmo que, depois da piada, se tenha apressado a pedir desculpa.