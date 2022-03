Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Tradicionalmente, os automóveis mais valiosos do mundo, transaccionados em leilão, são europeus ou americanos, sem que os licitadores sejam necessariamente originários destas duas regiões, uma vez que no Médio Oriente abundam os amantes de automóveis clássicos com bolsos fundos. E entre os 10 mais caros que mudaram de mãos em leilão, sete foram produzidos pela Ferrari, construtor que detém os três primeiros lugares do pódio, com o Ferrari 250 GTO de 1962, adjudicado por 44,06 milhões de euros em 2018, à frente de outro 250 GTO do mesmo ano, vendido por 34,7 milhões de euros em 2014, com a 3ª posição a pertencer ao Ferrari 335 Sport Scaglietti de 1957, adquirido em 2016 por 32,5 milhões de euros.

Os modelos japoneses, por possuírem um passado em competição menos recheado de sucessos e modelos de série menos possantes ou luxuosos, sempre passaram ao lado das licitações por milhões. Mas não a Toyota. No Amelia Island Concours d’Elegance de 2022, a leiloeira Gooding & Company licitou um Toyota 2000 GT de 1967 por 2,535 milhões de dólares, cerca de 2,3 milhões de euros. Valor que torna este desportivo no carro nipónico mais valioso da história.

Esta unidade do 2000 GT tem uma história muito peculiar, que remonta ao início da década de 60, depois do preparador Carroll Shelby ter conseguido uma série de triunfos, nos EUA e na Europa, com os Ford Cobra e Ford GT40. Numa fase em que pretendia impor-se no mercado norte-americano, o construtor japonês apostou na conquista do coração dos consumidores americanos, especialmente os mais ligados à competição, e contratou Shelby, que ainda hoje é uma referência, para preparar uma versão de competição do seu 2000 GT. E foi exactamente esse Toyota Shelby que foi licitado por 2,3 milhões de euros.

O Toyota 2000 GT dos anos 60 começou por montar um motor atmosférico com 2 litros (depois evoluiu para 2,3 litros) que, uma vez preparado pela Yamaha, fornecia 152 cv e permitia anunciar 220 km/h. Apenas 351 unidades foram produzidas entre 1967 e 1970 e, dos 60 coupés que foram exportados para os EUA, três foram entregues a Carroll Shelby para preparar de acordo com o regulamento SCCA C-Production Racing, que lhe assegurava 215 cv.

O programa desportivo da Toyota lançado em 67 só durou um ano, mas essa experiência tem transformado o 2000 GT de série num desportivo clássico que muitos pretendem possuir, com uma das últimas unidades a ser arrematada por quase 900 mil euros em 2020. Mas este leiloado na Ilha Amelia, preparado por Shelby, mais do que duplicou o valor, atingindo os já mencionados 2,3 milhões de euros.