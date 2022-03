Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A renda mediana nos novos contratos de arrendamento feitos no último trimestre do ano passado atingiu 6,25 euros/m2, segundo o INE, um valor que representa um crescimento homólogo de 8,3% – ou seja, uma aceleração em relação ao aumento de 7,6% fixado no trimestre anterior.

Os dados são divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no relatório sobre Estatísticas de Rendas da Habitação ao nível local. Um relatório que também indica que o número de novos contratos de arrendamento no país também registou uma subida face ao 4º trimestre de 2020, um aumento de 6,2%.

