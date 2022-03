"Impossível construir casas para classe média" com impostos altos, licenciamentos morosos e custos que sobem em flecha, diz CEO da Vanguard

Preços mais altos. “Isto não é bom para todos mas também não é mau para todos”

Mas, voltando à recuperação pós-crise, como começou essa recuperação?

Na altura da crise, muitas empresas de construção faliram, houve muitas obras que ficaram paradas. A banca cortou o crédito, quer à promoção quer à própria compra e por isso é que se diz que o mercado retomou uma rota de crescimento com o golden visa [vistos gold], que começou no outono de 2012. A partir de 2013, 2014, começou a ver-se uma procura por clientela estrangeira, não só devido ao golden visa mas também outros programas como o Residente Não Habitual (RNH) e, depois, mais tarde, também os clientes portugueses.

Os portugueses também começaram a comprar mais?

Sim, e isso é um tema que também é pouco falado. Costuma dizer-se que só os estrangeiros compram, mas 89% das transações feitas no ano passado foram por portugueses, segundo os dados do INE e do Confidencial Imobiliário. Há muitas pessoas que falam do problema do acréscimo de preço do imobiliário mas não podemos esquecer que há muitas pessoas, nomeadamente muitos portugueses, que apesar de tudo não se podem queixar porque metade do seu património, ou mais, é composto por imóveis. Vemos bastantes casos de pessoas que tinham moradias e que, entretanto — por exemplo porque já têm a família “resolvida” e precisam de casas mais pequenas –, compram apartamentos ou vão viver para fora de Lisboa e vendem os seus ativos em Lisboa. Enfim, ficam com maior opção do que tinham no passado e os seus ativos valorizaram-se fortemente. Obviamente que isto não é bom para todos mas também não é mau para todos – e, depois, do ponto de vista do país, o imobiliário tem sido um contribuinte líquido muito relevante, muito maior do que as pessoas normalmente pensam.

Mas, se o aumento da oferta é o fator decisivo para que haja maior acesso à habitação e preços mais acessíveis, que perspetivas existem para que a oferta aumente nos próximos anos?

Nós temos condições para que isto possa mudar relativamente rápido. Por um lado, temos investidores interessados em investir em Portugal – nunca houve tantos investidores qualificados disponíveis para apostar neste país. Sem dinheiro, sem capital, não há promoção imobiliária. O maior desafio é o licenciamento – continua a ser um problema, que se agravou muito nos últimos anos. Demora licenciar um edifício, licenciar um loteamento é um processo complicadíssimo, normalmente, por isso mesmo havendo dinheiro não se consegue pôr no mercado mais casas. Ou se cria no imobiliário um sistema de Via Verde… como já se criou noutros domínios com muito sucesso.

Recado para as câmaras. Promotores “não são inimigos, trabalhamos todos para o mesmo”

E que outros desafios existem?

O RGEU (Regulamento Geral das Edificações Urbanas), o código que rege este setor, faz agora 70 anos. Isto não é normal. E cada câmara municipal tem o seu processo específico de entrega de projetos e de aprovação, o que significa que não há um processo comum, o que obriga a que se tenha pessoas com experiência em cada uma das câmaras com que se trabalha, porque a filosofia e o processo de cada câmara é diferente – o que acarreta complexidade, custos, demoras… Sem resolvermos o problema do licenciamento eu diria que será impossível haver mais oferta, e sem haver mais oferta não conseguiremos nunca ter casas mais baratas.

Não vê melhorias na relação com as câmaras?

Há algumas edilidades que têm vindo a melhorar. Nós não temos projetos no Porto mas, com base no que dizem pessoas que têm investimentos no Porto, a relação entre a câmara e a promoção é francamente positiva, rápida e há vontade de resolver os problemas e despachar os processos em tempo útil.

E em Lisboa?

Na atual vereação… Já vem, de alguma forma, da anterior, alguma reorganização dos serviços e vi com alguma satisfação que ainda recentemente numa semana houve quatro processos que estavam pendentes e foram resolvidos. Fico com a ideia de que quer o presidente [da câmara] quer a responsável pelo urbanismo estão, de facto, com vontade de fazer com que o processo de licenciamento seja mais rápido e, sobretudo, mais transparente. Por vezes havia falta de comunicação entre a câmara e os proponentes. É preciso que as pessoas das autarquias percebam que as empresas e as pessoas [requerentes] não são inimigos, estamos todos a trabalhar para o mesmo: uma cidade não se faz sem investimento, sem promoção imobiliária, por isso é preciso por vezes uma forma diferente de falar com as pessoas e estimulá-las a investir, porque o capital é algo que circula com muita facilidade e hoje está em Lisboa mas, se não for atendido ou não for dada a devida resposta em tempo útil, pode movimentar-se para outro local.

Pandemia não fez cair preços. “E ainda bem, para o país e para o património das pessoas”

Portugal é o único país europeu em que os preços das casas subiram mais de 6%, em todos os anos desde 2016, de forma consecutiva, apontou a Comissão Europeia num relatório de finais de novembro onde falava em “sobrevalorização”. Faz sentido falar nisso?

Não. É interessante que as pessoas falam quando o mercado sobe mas não falam quando desce. As pessoas esquecem-se do que aconteceu em 2009, 2010, 2011, 2012, etc. O imobiliário português perdeu muito valor, perdeu mais de 30%, quase 40%, entre 2008 e 2014. O que estamos a fazer é recuperar uma situação do passado. Mas se olhar para os números da transação média em Portugal vai verificar que em 2012 já andávamos, em termos unitários, na ordem dos 124 mil euros por fogo vendido e no ano passado andámos perto dos 160 mil. Não foi um crescimento como as pessoas pensam: o que aconteceu foi que, a partir de 2015, Portugal passou a ser procurado por um tipo de cliente que no passado só procurava, por exemplo, locais como a Quinta do Lago, que há muitos anos tinha valores de transação muito acima do que havia até mesmo em Lisboa. Lisboa passou a ter, a partir de 2015/2016, uma procura por um cliente internacional, mais sofisticado, com maior poder de compra e que veio para viver. Isso fez com que se criasse um tipo de produto que no passado não existia. É como os carros: a Mercedes vende carros de 25 ou 30 mil euros mas também tem carros de 300 mil euros ou mais. E em Portugal, sobretudo em Lisboa, não tínhamos as gamas altas – mas passou a haver. Ou seja, há, de facto, valores hoje de venda muito superiores ao passado porque, também, são produtos diferentes – não é uma questão de ter o mesmo ativo a vender-se por um preço mais alto.

Ao contrário do que muitas pessoas vaticinaram, o mercado imobiliário não sofreu impacto da pandemia. Até porque a pandemia fez manter as taxas de juro baixas mais tempo, sendo isso um dos grandes impulsionadores dos preços. Surpreendeu-o que os preços não tenham corrigido?

Por acaso houve [no início da pandemia] um artigo publicado num jornal que dizia qualquer coisa como “vai cair tudo a pique”. Insurgi-me contra esse texto porque não achei que o texto tinha fundamento…

Era um artigo especificamente sobre o mercado imobiliário?

Era, uma das expressões que usava era “acabou a festa”. Como se tratasse de uma “festa”. E escrevi um texto em que critiquei violentamente esse artigo e, passado este tempo todo, tudo aquilo que esse artigo dizia não se concretizou. E ainda bem para o país, porque se tivesse acontecido aquilo que ali se dizia, havia um conjunto de consequências gravíssimas.

Quais?

Uma é que as pessoas que compraram casas, se as casas passassem a valer menos, metade, as garantias que concederam ao banco passariam a valer metade – o que significa que as pessoas podiam ser obrigadas pelos bancos a reforçar garantias. As chamadas margin calls, como se diz, são uma coisa que não tem graça nenhuma. Segundo, significava que mais de metade do património evaporava-se… Penso que [aquele texto] um comentário feito no calor da situação, nada daquilo aconteceu. A procura manteve-se forte, houve algum decréscimo no número de transações mas o valor continuou muito elevado – e é normal que tenha havido menos transações porque havia uma impossibilidade de deslocação das pessoas.

Por causa das restrições pandémicas…

Sim e esta legislação que vai entrar em vigor, finalmente, no final deste mês, que prevê que passe a ser possível fazer escrituras à distância, foi um tema que defendemos porque fazia todo o sentido facilitar as escrituras e as procurações à distância. Se é verdade que a maior parte das pessoas compra casas em planta, sem as ver, numa casa construída é diferente – é difícil alguém comprar uma casa já construída sem ir lá ver. Foi por isso que houve menos negócios, porque as pessoas não podiam mostrar e ver as casas.

Mas os preços não caíram…

Não, porque os preços cairiam só se houvesse um forte acréscimo na oferta, que não aconteceu, ou uma forte redução na procura, que também não aconteceu. As taxas de juro continuaram baixas e, portanto, o investimento imobiliário continuou a ser um investimento interessante.

“Concursos desertos” nas obras do PRR? “Certamente muitas obras não se vão executar”

Quando se fala em subida dos preços das matérias-primas, escassez de mão-de-obra, temos o Plano de Recuperação e Resiliência com muita obra para executar… Como é que isto vai poder fazer-se tudo?

Um dos grandes desafios que temos, enquanto país, é sermos capazes de construir a obra pública e a privada que vai estar a concurso – e de uma forma que se encaixe nos preços. Com a legislação que temos na contratação pública de obra… vai haver provavelmente bastantes obras que não se vão fazer porque havendo esta dificuldade em garantir preço, mesmo a curto prazo, e sendo tão difícil a nossa legislação nessa matéria… A retificação e alteração de preços, o reequilíbrio financeiro, é um tema de tal maneira complexo – incluindo ter a aprovação do Tribunal de Contas – que muitas empresas de grande dimensão a nível da construção, exceto obras muito emblemáticas, eu diria que vai certamente muitas obras que não se vão executar.

Concursos desertos?

Sim, é bem provável. Aliás, já tem acontecido muito. E enquanto houver esta dificuldade nas cadeias logísticas e nos preços é muito difícil uma empresa ir para uma obra a garantir o preço fixo. E, por vezes, um preço fixo tem de ser garantido durante vários anos.

E concursos desertos incluindo nas obras associadas ao PRR?

Também, também. Acredito que sim, desde logo temos aqui um problema de oferta – provavelmente o que vai ter de acontecer é que vamos ter muitas empresas estrangeiras que virão para Portugal tentar ganhar algumas dessas obras, nomeadamente empresas espanholas. Não é necessariamente algo muito bom para nós, mas provavelmente é isso que vai acontecer. E outras [obras] vão ficar desertas simplesmente porque os preços não são realistas.

“Praticamente impossível produzir casas” que a classe média possa comprar

E na obra privada?

Aí, eu diria que pode haver dois cenários. Quem está a produzir casas para o segmento médio ou médio/baixo, eu diria que vai ser um problema, porque os custos… nós já temos uma fiscalidade tão elevada, um licenciamento tão moroso e tão complexo, que se torna virtualmente impossível, se houver um acréscimo de preços na ordem dos 15% e 20% – que é o que está a acontecer – torna-se praticamente impossível produzir casas para serem vendidas a um preço que o mercado compre. E o mercado da classe média compra o quê? Compra as casas que resultam quase de uma fórmula aritmética que é saber quanto é que as pessoas ganham, quantos anos os bancos financiam, qual é a taxa de esforço… e está feita a conta. Portanto, se tiver que lhe vender uma casa acima de determinado preço, já sabe que não tem financiamento – já sai fora das contas e provavelmente não vai promover esse produto enquanto as cadeias logísticas não estabilizarem e, de alguma forma, voltem aos preços antigos. Embora eu tenha dúvidas que vão voltar, alguma vez, aos preços anteriores.