Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 35.º dia do conflito na Ucrânia

Este é o 35.º dia de guerra na Ucrânia. Esta quarta-feira fica marcada pelos bombardeamentos na cidade de Lysychansk, no leste do país. O governador da região de Lugansk diz que edifícios residenciais foram atingidos e procuram-se agora por sobreviventes.

O Ministério da Defesa britânico continua a dar conta de dificuldades no avanço das forças russas, dizendo que tiveram mesmo de recuar até à Bielorrússia para se reorganizarem e reabastecerem.

Esta quarta-feira, as forças russas continuam a controlar o leste e o sul da Ucrânia, não tendo, no entanto, avançado ainda para Odessa. No norte do país, o exército russo mantém presença forte em Chernihiv, mas continua a não conseguir avançar sobre Kiev, apesar de várias tentativas. Trostyanets, a segunda cidade ucraniana, que tinha sido conquistada pela Rússia, foi reconquistada.