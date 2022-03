Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um aluno matou esta quinta-feira um professor do ensino secundário, em Praga, na República Checa, com recurso a uma catana.

O culpado atacou um professor com uma catana antes do meio-dia (mais uma hora que em Lisboa). Infelizmente, o professor morreu em consequência do ataque”, afirmou a polícia checa, segundo uma publicação na rede social Twitter.

Před polednem neznámý pachatel zaútočil mačetou na jednoho z učitelů střední školy v Praze 4. Ten útok bohužel nepřežil. Pachatel z místa utekl a nyní po něm usilovně pátrá několik stovek policistů. Do pátrání je nasazený i vrtulník. Zbraň po útoku zůstala na místě. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) March 31, 2022

O jovem, após deixar a arma na cena do crime, explica a AFP, fugiu do local. O atacante foi detido depois de terem sido colocados centenas de agentes no seu encalço, e de ter sido destacado um helicóptero para a sua procura.

Petr Gazdik, ministro da Educação da República Checa, explicou que o aluno, provavelmente, teria entrado numa discussão com o professor.