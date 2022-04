Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A partir de hoje, mediante o depósito de 100€, já é possível efectuar a reserva online do Toyota bZ4X, o primeiro SUV eléctrico da marca japonesa, que vai ser proposto em Portugal com preços abaixo dos 50.000€.

O lançamento faz-se com a versão de tracção à frente, equipada com um motor eléctrico de 204 cv alimentado por um acumulador com 71,4 kWh de capacidade que, quando recarregado em corrente contínua, lida com potências de até 150 kW, o que lhe permite alcançar 80% da carga em cerca de meia hora. Anunciando 511 km de autonomia entre recargas (WLTP) e um consumo médio de 14,3 kWh/100 km, esta versão do bZ4X será proposta com três níveis de equipamento. O Exclusive constitui a opção de acesso à gama, sendo o Premium o nível de equipamento intermédio e o Lounge o mais completo.

É justamente o bZ4X Exclusive que permite à marca arrancar com preços abaixo da barreira psicológica dos 50.000€. Em concreto, os valores de comercialização iniciam-se nos 49.695€, preço chave na mão. Como “condição especial de lançamento”, a marca oferece a montagem da wallbox aos clientes que optarem por adquirir o equipamento da Toyota.

Embora a versão Exclusive do bZ4X seja a mais básica, o importador destaca que está “muito bem equipada”, contando com jantes em liga leve de 18″, portão da bagageira eléctrico, ecrã táctil multimédia com 12,3 polegadas, entre outros. No domínio da segurança e da assistência à condução, o SUV nipónico integra de série câmara traseira, cruise control adaptativo, sistema de pré-colisão, alerta de saída da faixa de rodagem e reconhecimento dos sinais de trânsito.

De recordar que, para encetar a sua aventura nos veículos eléctricos a bateria (e a Toyota planeia 15 BEV até 2025), o construtor nipónico avança com uma garantia de 10 anos ou 1 milhão de quilómetros para a bateria do bZ4X.

A versão do bZ4X com 218 cv e tracção integral, fruto do recurso a dois motores eléctricos com 109 cv cada (um em cada eixo), estará disponível em Dezembro. Neste caso, o alcance entre visitas ao posto de carga é de 470 km, segundo o protocolo europeu de medição de consumos e emissões WLTP.