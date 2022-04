Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de ter terminado a primeira de duas corridas em Roma no sexto lugar, numa prova em que o Jaguar de Mitch Evans foi claramente superior, António Félix da Costa partia para a segunda etapa da capital italiana no 9.º lugar da grelha e depois de ter recebido duas visitas especiais. José Mourinho e Sérgio Oliveira, treinador e jogador da Roma, visitaram o piloto português nas boxes depois da prova deste sábado.

“Foi um dia sólido mas uma corrida complicada, em que fui posto fora por duas vezes. Cheguei a andar em segundo mas, na sequência desses toques, passei para outra corrida diferente, fui de uma corrida ofensiva para uma defensiva. Ganhámos pontos ao líder do Campeonato mas o mais importante é que tínhamos carro”, indicou o piloto da DS Techeetah, referindo-se a Edoardo Mortara da Venturi, que ficou na sétima posição.

Já este domingo, novamente no Circuito Cittadino dell’EUR, António Félix da Costa não foi além do 14.º lugar e ficou fora dos pontos, mantendo-se em 12.º na classificação geral. Mitch Evans, da Jaguar, repetiu a vitória do dia anterior e tornou-se o primeiro piloto a ganhar mais do que uma corrida esta temporada, com Jean-Éric Vergne e Robin Frijns a encerrarem o pódio em Itália. Na tabela do Mundial de Fórmula E, Edoardo Mortara perdeu a liderança e foi superado por Jean-Éric Vergne, o colega de Félix da Costa na DS Techeetah, que é agora o líder da classificação.