A constante do Mundial de Fórmula E tem sido a inconstância: em três corridas, existiram três vencedores diferentes e nove pilotos a subir ao pódio, ou seja, ninguém ficou nos três primeiros classificados em mais do que uma ocasião. Depois de não ter conseguido qualquer ponto na Arábia Saudita e de ter carimbado um quarto lugar no México, António Félix da Costa chegava à primeira prova da dupla jornada de Roma com uma confiança cautelosa.

“Acredito que vamos dar mais um passo competitivo com o nosso carro. A equipa está muito motivada e todos queremos muito ganhar. Há três ou quatro equipas muito fortes neste momento mas a DS Techeetah também o é e vamos lutar para mostrar isso este fim de semana. É uma jornada dupla que exige máxima concentração e foco para estarmos fortes em ambas as corridas”, disse o piloto português. Félix da Costa confirmou a expectativa na qualificação, atingindo um 4.º lugar na grelha de partida que foi o melhor apuramento da temporada até agora, e garantiu que o objetivo seria chegar ao pódio.

“Estou feliz com este resultado mas a verdade é que podia ter atingido as meias-finais e posicionar-me ainda melhor na grelha de partida”, atirou, comentando uma qualificação onde Stoffel Vandoorne, da Mercedes, alcançou a pole-position. Na corrida, no Circuito Cittadino dell’EUR, a primeira volta trouxe desde logo as bandeiras amarelas e um safety-car na sequência de um despiste de Maximilian Günther que provocou uma série de choques em cadeia.

A liderança começou por ser dividida entre os dois Mercedes, de Vandoorne e Nyck de Vries, e o mais inesperado Robin Frijns. António Félix da Costa, porém, mantinha-se à beira do pódio e sempre muito próximo do grupo da frente. O decorrer da corrida trouxe uma prestação extraordinária de Mitch Evans, o neozelandês da Jaguar que saiu de 9.º e acabou a ganhar a prova, alcançando a segunda vitória em Roma num desfecho que só ficou assegurado mesmo nos últimos instantes.

Frijns ficou em segundo, Vandoorne fechou o pódio, De Vries abandonou e António Félix da Costa já não conseguiu melhor do que a sexta posição, um lugar acima de Edoardo Mortara, o ainda líder da classificação geral. Com o sexto lugar na primeira corrida de Roma, antes da segunda prova já este domingo, o piloto português carimbou mais oito pontos mas caiu para a 12.ª posição do Mundial de Fórmula E.