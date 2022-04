Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As restrições para travar o aumento do número de casos de Covid-19 em Xangai atiraram os moradores para um confinamento que os impede de sair de casa. Nos últimos dias, quem vive nesta cidade não pode ir além da porta de casa, nem para comprar comida nem para receber encomendas. As medidas de confinamento decretadas resultaram em vários protestos, que foram feitos à janela.

What the?? This video taken yesterday in Shanghai, China, by the father of a close friend of mine. She verified its authenticity: People screaming out of their windows after a week of total lockdown, no leaving your apartment for any reason. pic.twitter.com/iHGOO8D8Cz — Patrick Madrid ✌???? (@patrickmadrid) April 9, 2022

Os vídeos partilhados nas redes sociais mostram os moradores de Xangai a gritar, à janela, reclamando contra o facto de estarem a ficar sem o que comer. Além disso, as pessoas dizem que a situação está a tornar-se insustentável e que não aguentam muito mais tempo.

Perante os protestos, surgiu também uma resposta das autoridades de Xangai. E o aviso chegou através de um drone, tal como se pode ver nos vídeos partilhados também no Twitter.

Por favor, cumpra as restrições da Covid-19. Controle o seu desejo de liberdade. Não abra a janela, nem cante”, ouviram os moradores.

As seen on Weibo: Shanghai residents go to their balconies to sing & protest lack of supplies. A drone appears: “Please comply w covid restrictions. Control your soul’s desire for freedom. Do not open the window or sing.” https://t.co/0ZTc8fznaV pic.twitter.com/pAnEGOlBIh — Alice Su (@aliceysu) April 6, 2022

Esta cidade, onde vivem mais de 25 milhões de pessoas, depende de voluntários que fazem entregas ao domicílio de alimentos, como carne, ovos e vegetais. E o confinamento faz parte da estratégia definida pelas autoridades de saúde, numa tentativa de cumprir o objetivo “Covid zero”. No entanto, o número de novas infeções continua a aumentar, apesar de não se registarem mortes relacionadas com Covid-19. Os últimos dados, avançados este domingo pela Reuters, dão conta de perto de 25 mil casos positivos.

Este confinamento surge numa altura em que, além de aumentarem as infeções, foi detetada uma subvariante da Ómicron — a BA.1.1 — em Suzhou, uma cidade perto de Xangai. As autoridades decretaram um confinamento total em Xangai e, uma vez que os casos não param de aumentar, não foi definido o fim das restrições.