Norman Foster já está a trabalhar na reconstrução de Kharkiv

A autarquia de Kharkiv revelou, esta terça-feira, que Norman Foster está já a trabalhar no plano de reconstrução da cidade, uma das mais atingidas pelos bombardeamentos russos. Segundo a mesma fonte, citada no canal Ukraine Now no Telegram, o famoso arquiteto – vencedor do Prémio Pritzker em 1999 e autor de obras como a cúpula de vidro do Reichstag, em Berlim, ou a sede da Apple na Califórnia – já tem mesmo um primeiro esboço do projeto, que será ajustado conforme necessário.

“O primeiro passo é fazer um plano diretor da cidade que esteja ligado à região, combinar o matrimónio mais querido e reverenciado do passado com infraestruturas e edifícios mais atrativos ​​e verdes. Por outras palavras, criar já a cidade do futuro agora e planear a vida para as próximas décadas”, explicou Foster, citado pelo mesmo canal.O arquiteto lembrou que, “durante a pandemia, Londres atualizou o o seu plano diretor, que tinha como base um outro criado nos dias mais sombrios da Segunda Guerra Mundial”. E rematou: “O plano diretor é um ato de confiança no futuro para as gerações futuras”.