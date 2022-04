Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A CNN Plus, serviço de streaming da CNN, vai encerrar no dia 30 de abril, apenas cerca de um mês depois do seu lançamento, avançou o canal esta quinta-feira.

A decisão surgiu depois da junção da Warner Media, empresa detentora da CNN, com a Discovery — da união resultou a Warner Bros Discovery.

O CEO da nova empresa, David Zaslav, planeia a transição dos vários serviços de streaming ligados à Warner Bros Discovery, como a HBO Max, a Discovery Plus e a CNN Plus, para que estes possam ser agregados num só serviço de transmissão. Ainda de acordo com o canal norte-americano, alguns dos elementos ligados à produção da CNN Plus poderão, assim, a continuar a exercer funções nessa nova plataforma streaming.

Na manhã desta quinta-feira, o novo CEO da CNN, Chris Licht, reuniu com Andrew Morse, vice-presidente executivo responsável pela CNN Plus, confirmou uma fonte ao canal norte-americano.

CNN+, the streaming service that was hyped as one of the most signifiant developments in the history of CNN, will shut down on April 30, just one month after it launched. https://t.co/K92mv8qBE7 — CNN (@CNN) April 21, 2022

Ao fim de três semanas, o serviço de streaming CNN Plus reunia apenas 150 mil subscritores, conta a Axios. A subscrição tem o custo mensal de 5,99 dólares, cerca de 5,52 euros. Dados revelados pela CNBC apontam para menos de 10 mil pessoas a visitar a plataforma diariamente.

De acordo com o New York Times, a CNN iria gastar cerca de mil milhões de dólares — aproximadamente 920 milhões de euros — no serviço de streaming de notícias durante os próximos quatro anos, com a contratação de cinco centenas de novos funcionários, entre produtores, programadores e engenheiros de som e de imagem.

No acordo feito com a antiga proprietária da Warner Media, AT&T, a direção da Discovery assumiu a dívida de 55 mil milhões de dólares — mais de 50 mil milhões de euros — o que colocou, ainda de acordo com o jornal nova-iorquino, pressão na Warner Bros Discovery.

Tanto o CEO da Warner Media, Jason Kilar, como a diretora da Warner Media Studios, Ann Sarnoff, anunciaram a saída da empresa.