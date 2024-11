Acompanhe aqui o liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

Pelo menos dez israelitas, adeptos do clube de futebol Maccabi Tel Aviv, ficaram feridos esta noite, em Amesterdão, na sequência de um ataque de pró-palestinianos, afirmou o Ministério das Relações Exteriores de Israel, citando as autoridades neerlandesas.

Ainda não é conhecida a gravidade dos ferimentos. Três cidadãos estão ainda desaparecidos, diz Israel.

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?! pic.twitter.com/HMwQgCwJMi

Na rede social X, circulam vídeos do momento em que vários encapuzados, alguns dos quais usando bandeiras palestinianas, gritam “Palestina livre” enquanto alegadamente perseguem e agridem israelitas — adeptos do Maccabi Tel Aviv, equipa que viajou até aos Países Baixos para jogar com o Ajax, numa partida que decorreu esta quinta-feira, a contar para a Liga Europa.

Entretanto, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu pediu que fossem enviados dois aviões para os Países Baixos para retirar do país cidadãos israelitas. “O primeiro-ministro ordenou o envio imediato de dois aviões de socorro para ajudar os nossos cidadãos”, indicou, em comunicado, o gabinete de Benjamin Netanyahu, acrescentando que este encarou o “terrível incidente com a maior seriedade”.

Netanyahu pediu também ao primeiro-ministro holandês Dick Schoof e às forças de segurança locais “que ajam de forma decisiva e rápida contra os manifestantes e para garantir o bem-estar de cidadãos” israelitas. Schoof já reagiu aos ataques, que classificou como “inaceitáveis e antissemitas” e prometeu que os responsáveis serão “localizados” e terão de enfrentar a justiça.

A polícia neerlandesa já fez 57 detenções, segundo avança a agência de notícias dos Países Baixos ANP. Segundo a emissora local AT5, “um grande número de veículos da unidade móvel [da polícia] está presente e foram também chamados reforços”. Os agressores serão jovens defensores da causa palestiniana, dizem os meios de comunicação dos Países Baixos.

Entretanto, o embaixador israelita na ONU, Danny Danon, denunciou a violência contra israelitas em Amesterdão como “um pogrom”.

⚠️ Graphic videos ⚠️

Hundreds of fans of the @MaccabiTLVFC soccer team were ambushed and attacked in Amsterdam tonight as they left the stadium following a game against @AFCAjax.

The mob who targeted these innocent Israelis has proudly shared their violent acts on social media.… pic.twitter.com/R3vRAIKrIG

— Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) November 8, 2024