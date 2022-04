Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 59.º dia de conflito

O que aconteceu durante a manhã?

O ministério da Defesa do Reino Unido fez uma nova atualização à evolução do conflito na Ucrânia, a partir de dados obtidos pelos seus serviços de informação. “As forças russas não obtiveram grandes ganhos nas últimas 24 horas, tendo em conta que os contra-ataques ucranianos continuam a dificultar os seus esforços. Apesar da conquista declarada de Mariupol, continuam a ocorrer combates pesados que frustram as tentativas russas de capturar a cidade, retardando ainda mais o progresso desejado no Donbass”, indica a nota informativa.

Em Lugansk, no leste da Ucrânia, os bombardeamentos russos intensificaram-se nas últimas horas, indicou o governador da região, Serhiy Haidai

Já em Mariupol, as forças russas terão retomado os bombardeamentos junto ao complexo industrial de Azovstal, onde estarão escondidos mais de mil civis e onde está instalado o último grande bastião de resistência militar da Ucrânia na cidade. A acusação foi feita por um conselheiro próximo do Presidente ucraniano Zelensky, que alegou ainda que soldados russos estão a tentar atacar a fábrica.

As tropas ucranianas, por sua vez, divulgaram um vídeo gravado há poucos dias (na passada quinta-feira) que retrata o interior de abrigos no complexo industrial de Azovstal. No vídeo vê-se, além de soldados, também pessoal médico, mulheres e sobretudo crianças

Para o meio-dia local estava prevista nova tentativa de retirada de civis de Mariupol. “Vamos tentar retirar mulheres, crianças e idosos”, referiu a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk.

Em Bucha, já terminou o processo de recolha e exumação de corpos deixados pelas forças russas, na sequência do massacre ali ocorrido. A informação foi dada pelo autarca da cidade ucraniana, que referiu que há cadáveres que indiciam ter sido “mortos, assassinados e torturados pelos ocupantes” russos, havendo também “corpos de civis queimados”. De uma vala comum localizada junto a uma igreja, em particular, foram retirados 117 corpos.

A partir de Portugal, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou o desejo de que as viagens do secretário-geral das Nações Unidos, António Guterres, a Moscovo (viagem já confirmada) e Kiev (viagem planeada), possam levar à paz na Ucrânia “mais depressa do que devagar”. Guterres viaja na próxima terça-feira, 26 de abril, para Moscovo, onde irá encontrar-se com o Presidente russo Vladimir Putin.