Borodyanka. As histórias de quem viveu o massacre que Zelensky denunciou ao parlamento português

O lado infantil era tão marcado, diz, que a conversa que teve com os três militares acabou com estes a pedirem-lhe as chaves de carros de vizinhos que haviam abandonado a cidade. Valentina não tinha as chaves, mas disse que um dia lhas dava e eles foram embora: “Eles disseram que não sabiam o que era um projetor. Eu vi-lhe os olhos em bico e perguntei de onde eram, eram de cidades russas muito distantes, próximas da fronteira com China e ainda me disseram que aqui vivíamos bem”.

Borodyanka, uma cidade por construir

Ao Observador, o presidente da Câmara Municipal de Borodyanka, Georihiay Yerco, explica que, além do trabalho de exumação, a autarquia tem agora a pressão de voltar a pôr a cidade a funcionar, reconstruir o que foi destruído e, desde logo, restabelecer os serviços de água, luz e gás a milhares de pessoas.

“Os principais problemas são ao nível das infraestruturas, porque é preciso repará-las e garantir que os habitantes de Borodyanka voltem a ter gás, água e eletricidade [neste momento desconhece-se ao certo quantas pessoas estão sem acesso a estes serviços]. É preciso cuidar agora da cidade”, afirma Yerco, acrescentando que cabe à autarquia reparar as canalizações e a rede elétrica que antes da ocupação abasteciam uma população de 13 mil habitantes, mas que agora deve andar pelos 3 mil, já depois de muitos terem regressado nos últimos dias — como o padre de Borodyanka, que só há uma semana voltou à pequena cidade dos arredores de Kiev.

E a velocidade dos trabalhos não depende apenas da boa vontade ou sequer do dinheiro: “Não podemos fazer as coisas de forma mais célere, porque os terrenos podem estar minados e temos de agir sempre com precaução”.