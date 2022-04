Mapa de guerra. O que se sabe sobre o 60.º dia de guerra na Ucrânia?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Volodymyr Zelensky, Presidente da Ucrânia, aproveitou o domingo da Páscoa ortodoxa para apelar à paz e à esperança do povo ucraniano. No mesmo dia em que um dos conselheiros do chefe de Estado ucraniano revelou que as tropas russas continuam a atacar a fábrica de Azovstal, em Mariupol, que tem servido de abrigo a vários civis.

Aquela que tem sido considerada uma das cidade mártir da Ucrânia é, segundo o Ministério da Defesa do Reino Unido, a única área cercada pelas tropas russas, que continuam a apostar numa investida no leste da Ucrânia, com bombardeamentos a serem reportados em várias cidades nas regiões de Donetsk e Lugansk.