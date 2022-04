Vários responsáveis políticos portugueses estão este domingo a reagir publicamente aos resultados da segunda volta da eleição presidencial francesa. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou um abraço caloroso a Macron e elogiou a vitória da UE contra a xenofobia. O primeiro-ministro, António Costa, por seu turno, salientou o compromisso do povo francês com a União Europeia.

O único descontente com a vitória de Macron, até agora, foi André Ventura, um conhecido aliado de Marine Le Pen. O presidente do Chega publicou uma fotografia com a líder da extrema-direita francesa e deixou a promessa de que em breve haverá uma vitória dos nacionalismos em Portugal e no resto da Europa. Rui Rio, Carlos Moedas e Augusto Santos Silva destacaram a vitória do europeísmo em França.

Emmanuel Macron deverá ser reeleito para um novo mandato como Presidente de França (à hora de publicação deste artigo, os resultados oficiais não estavam fechados mas com 85% dos boletins contados o Presidente francês liderava com 55,6%). Dados provisórios, Marine Le Pen obteve apenas 44,4% dos votos.

Marcelo envia abraço caloroso a Macron e fala em vitória da UE e contra xenofobia

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, enviou um “abraço de felicitações muito caloroso” a Emmanuel Macron pela reeleição nas presidenciais francesas considerando que foi uma vitória da União Europeia e contra a xenofobia.

Em declarações aos jornalistas, na feira agropecuária Ovibeja, em Beja, Marcelo Rebelo de Sousa assinalou que “já foi concedida a derrota” pela candidata da extrema-direita Marine Le Pen, após a divulgação das primeiras projeções.

Por isso, o Chefe de Estado enviou “um abraço de felicitações muito caloroso e muito amigo a Emmanuel Macron” pela sua reeleição como Presidente de França.

“É uma vitória da União Europeia, é uma vitória do reforço da relação entre a União Europeia e os demais aliados do outro lado do Atlântico. É uma vitória de quem sempre soube compreender a comunidade portuguesa em França, é uma vitória de quem soube sempre compreender o que é a imigração e a integração dos imigrantes no seu país”, considerou Marcelo Rebelo de Sousa.

“É, portanto, uma vitória contra a xenofobia, uma vitória contra as discriminações de toda a natureza. E, nesse sentido, é uma vitória que a nós portugueses, que temos tantos compatriotas nossos em França e que tão bem se sentem naquele país, e começamos a ter muitos franceses já em Portugal, corresponde a um resultado que nos enche de alegria e de esperança no futuro”, acrescentou.

Segundo as primeiras projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França, o Presidente em exercício, Emmanuel Macron, centrista liberal, foi reeleito com cerca de 58% dos votos, contra Marine Le Pen, da extrema-direita, que teve aproximadamente 42%.

Logo depois de prestar declarações em Beja, o Presidente da República fez divulgar uma mensagem escrita em que felicita “calorosamente e com amizade, Emmanuel Macron pela sua reeleição como Presidente da República francesa, desejando-lhe os maiores sucessos neste segundo mandato, com o reforço das já excelentes relações bilaterais, bem como no quadro da União Europeia e no contexto multilateral”.

“Na atual situação de guerra às portas da União Europeia, é particularmente importante poder continuar a contar com uma França forte, defensora dos direitos humanos e do direito internacional, da democracia e do Estado de direito, de um reforço da solidariedade europeia e do caminho comum para a paz, o progresso social e o desenvolvimento sustentável”, lê-se na mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Perante os jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa ressalvou que não havia ainda “resultados oficiais definitivos”, mas saudou esta “vitória muito clara na segunda volta das eleições francesas”.

“Uma vitória clara é muito importante para um conjunto de valores que são os que estão na nossa Constituição e que são os valores da generalidade dos portugueses. E, se assim for, aqui vai para um amigo de Portugal e dos portugueses em França, Emmanuel Macron, um abraço muito caloroso e amigo de felicitações”, reforçou.

Questionado se a incerteza quanto ao resultado destas eleições em França não constitui um sinal de alerta, o Presidente da República respondeu: “Eu devo dizer que eu não tive essa dúvida”. “Conhecendo bem a realidade francesa, nunca duvidei que era uma opção de cultura, não era uma opção meramente política, era uma opção de cultura, de visão do mundo, das pessoas, das sociedades, e que nessa opção os franceses estavam do lado daquilo que são direitos fundamentais, valores fundamentais liberdade, da democracia, da solidariedade e da inclusão”, disse.

Na primeira volta destas eleições, em 10 de abril, Macron foi o mais votado, com aproximadamente 28%, e Le Pen ficou em segundo lugar, com cerca de 23%.

Macron foi eleito Presidente de França a 7 de maio de 2017 com cerca de 66% dos votos, na segunda volta das presidenciais francesas, que disputou também com Marine Le Pen, e tomou posse uma semana depois.

Nessa noite, Marcelo Rebelo de Sousa felicitou-o, considerando que a sua “histórica eleição” representava “uma vitória para a França e para a Europa, e igualmente uma vitória da democracia e do Estado de direito”.

“Uma vitória dos mais elementares valores da liberdade, igualdade e fraternidade que fizeram da França uma referência no mundo”, escreveu o chefe de Estado, numa mensagem enviada ao Presidente eleito de França.

Costa felicita Macron e diz que foi demonstrado compromisso com projeto europeu

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou Emmanuel Macron pela sua vitória na segunda volta das eleições presidenciais francesas e considerou que o povo francês demonstrou “uma vez mais” o seu compromisso com o projeto europeu.

Esta posição do líder do executivo português foi publicada na sua conta na rede social Twitter, depois de as primeiras projeções terem indicado que o centrista Emmanuel Macron tinha sido reeleito Presidente de França, obtendo entre 57,6% e 58,20% dos votos na segunda volta das eleições, contra 41,80% e 43% de Marine Le Pen, a candidata de extrema-direita.

J’ai félicité @EmmanuelMacron pour sa victoire aux élections présidentielles françaises. Je me réjouis à l’idée de travailler ensemble au cours des quatre prochaines années. Le peuple français a montré encore une fois son attachement au projet européen. pic.twitter.com/ZFrBTEr1In — António Costa (@antoniocostapm) April 24, 2022

“Felicitei Emmanuel Macron pela vitória nas eleições presidenciais francesas. É com grande entusiasmo que encaro a perspetiva de continuarmos a trabalhar em conjunto nos próximos quatro anos. O Povo francês demonstrou uma vez mais o seu compromisso com o projeto europeu”, escreveu António Costa.

O primeiro-ministro referiu depois que, “nos tempos desafiantes” que o continente europeu e o mundo atravessam “é fundamental continuar a contar com a França na defesa do multilateralismo, da segurança, do combate às alterações climáticas e empenhada na construção de uma Europa humanista, justa, verde e próspera”.

Rui Rio. Reeleição de Macron é “o melhor resultado” para projeto europeu

O presidente do PSD, Rui Rio, considerou a reeleição do centrista Emmanuel Macron como Presidente de França “o melhor resultado” para o projeto europeu, considerando “absolutamente vital” que a Europa continue “unida”. “É o melhor resultado em termos de projeto europeu”, disse Rui Rio aos jornalistas, durante a visita à feira agropecuária Ovibeja, que está a decorrer em Beja.

Segundo Rui Rio, “o projeto europeu ganhou com este resultado, na exata medida em que o que aconteceria com [a candidata de extrema-direita] Marine Le Pen não se sabe, mas aquilo que acontece com Emmanuel sabemos, que é continuar o projeto europeu”, o qual “é fundamental”.

“E é fundamental para que ele continue, que quer a Alemanha, quer a França se mantenham muito fiéis ao projeto europeu, que, se outras forças, designadamente mais à direita, a extrema-direita ou perto disso, ganhassem, não seria a mesma coisa”, frisou.

Hoje, na Europa, “praticamente ninguém tem dúvida da importância deste projeto”, frisou, referindo que, “quer a pandemia, quer agora a guerra, mostram que é absolutamente vital que a Europa esteja unida e com este resultado em França unida continuará”, sublinhou.

Ventura publica foto com Le Pen e escreve “um dia venceremos”

O presidente do Chega, André Ventura, publicou no Twitter uma foto sua com a candidata derrotada da extrema-direita às presidenciais francesas, Marine Le Pen, e escreveu “um dia venceremos”.

Segundo as projeções de resultados da segunda volta das eleições presidenciais em França, o Presidente em exercício, Emmanuel Macron, centrista liberal, foi reeleito com cerca de 58% dos votos, contra Marine Le Pen, da extrema-direita, que teve aproximadamente 42% e já reconheceu a derrota.

Pode não ter sido hoje em França, mas será amanhã em Portugal, ou em Espanha, ou Itália! Um dia venceremos porque os contribuintes e os europeus de bem estão fartos de serem governados e explorados por bandidos! pic.twitter.com/YG7msUxa8O — André Ventura (@AndreCVentura) April 24, 2022

Numa mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter, o presidente e deputado do Chega afirma: “Pode não ter sido hoje em França, mas será amanhã em Portugal, ou em Espanha, ou Itália!”.

“Um dia venceremos porque os contribuintes e os europeus de bem estão fartos de serem governados e explorados por bandidos!”, acrescenta André Ventura, falando de Le Pen como fazendo parte do mesmo projeto político do Chega. Esta mensagem é acompanhada de uma fotografia de André Ventura com Marine Le Pen em que os dois aparecem sorridentes junto a um espelho.

Nas eleições legislativas de 30 de janeiro em Portugal, o Chega passou de um deputado único para terceira força política no parlamento, com 12 deputados.

O Chega apresentou-se a essas legislativas com um programa eleitoral que começava com o lema “Por um novo regime democrático: Deus, pátria, família e trabalho”, recuperando palavras de ordem do salazarismo e acrescentando-lhes “trabalho”.

Carlos Moedas felicita Macron. “A sua vitória é a vitória da Europa e dos valores da democracia e da liberdade”

O presidente da câmara de Lisboa, Carlos Moedas, antigo comissário europeu, felicitou Emmanuel Macron pela reeleição. “Caro Presidente, caro Emmanuel Macron, felicito-te. Felicito o povo francês. A sua vitória é a vitória da Europa e dos valores da democracia e da liberdade”, escreveu Moedas no Twitter.

Moedas partilhou uma fotografia sua junto a Macron, tirada na época em que era comissário europeu.

Cher Président, Cher @EmmanuelMacron je te félicite. Je félicite le peuple français. Ta victoire c’est la victoire de l’Europe et des valeurs de la démocratie et de la liberté. pic.twitter.com/VvFU86PU6n — Carlos Moedas (@Moedas) April 24, 2022

Santos Silva valoriza “o triunfo do europeísmo e a derrota do populismo” com a vitória de Macron: “Boas notícias para Portugal”

Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, já reagiu à vitória de Emmanuel Macron em França através do Twitter.

“Os resultados em França mostram bem a necessidade de ouvir mais as pessoas e de entender que a dimensão social é essencial para o sucesso da transição ecológica e digital. Como dissemos na nossa presidência da União Europeia”, considerou o governante.

“Na vitória de EmmanuelMacron, valorizo o triunfo do europeísmo e a derrota do populismo. Ambas são boas notícias para Portugal”, disse.

Na vitória de @EmmanuelMacron, valorizo o triunfo do europeísmo e a derrota do populismo. Ambas são boas notícias para Portugal. — Augusto Santos Silva (@ASantosSilvaPAR) April 24, 2022

Livre assinala o resultado “mais alto de sempre, demasiado alto” de Le Pen

O Livre também se congratulou-se com a reeleição de Emmanuel Macron contra Marine Le Pen, da extrema-direita, nas presidenciais francesas, considerando que constitui também “uma derrota de Putin e daqueles que querem o colapso da União Europeia”.

Em comunicado, o partido assinala, porém, que o resultado de Le Pen “é mesmo assim o mais alto de sempre, demasiado alto”, e critica a atuação dos atuais dirigentes europeus, incluindo Macron, responsabilizando-o pelo descontentamento manifestado por muitos franceses.

“Para a construção de um futuro mais igualitário, Macron terá de ouvir os representantes da esquerda, entre os quais Jean-Luc Mélenchon que na primeira volta teve 21% dos votos, e da esquerda verde francesa, representada por Yannick Jadot com 4,5% dos votantes”, defende o Livre.

Neste comunicado, o partido que é representado no parlamento por Rui Tavares realça que é uma força política europeísta e “congratula-se com a vitória de Emmanuel Macron, europeísta convicto” e “felicita os franceses” por terem bloqueado “o acesso da extrema direita ao poder”.

O Livre refere que esta “é uma derrota de Marine Le Pen e do seu projeto nacionalista, xenófobo e racista”, mas sustenta que para afastar a extrema-direita de modo decisivo “é preciso uma união social, democrática e ecológica”.