O Presidente francês, Emmanuel Macron, deverá este domingo ser reeleito para um segundo mandato de cinco anos no Palácio do Eliseu, de acordo com as projeções à boca das urnas divulgadas pelos meios de comunicação franceses às 20h locais (19h em Lisboa).

A projeção da Ipsos-Sopra Steria, divulgada às 20h por vários meios de comunicação social franceses, como a France 24, dá a vitória a Emmanuel Macron com 58,2% dos votos, uma considerável vantagem sobre Marine Le Pen, que fica com 41,8% dos votos. Essa sondagem aponta para uma abstenção de 28,2%.

Já a projeção do Instituto Francês de Opinião Pública (IFOP), divulgada por meios como o Le Figaro, aponta no mesmo sentido: Emmanuel Macron ganha com 58% dos votos e Marine Le Pen fica com 42%. A abstenção, nesta projeção, fica nos 28,8%.

Apesar da vitória de Emmanuel Macron, os resultados desta noite representam uma queda substancial da votação no atual Presidente e uma subida igualmente considerável da votação de Marine Le Pen, o rosto da extrema-direita francesa, em relação ao que aconteceu há cinco anos. Nas eleições de 2017, Emmanuel Macron venceu com 66,1% dos votos e Le Pen ficou-se nos 33,9%.

Agora, Macron cai oito pontos percentuais, os mesmos que Le Pen consegue obter a mais.

Ainda assim, as projeções que dão a vitória de Emmanuel Macron apresentam-se como um sinal de alívio para os apoiantes do atual Presidente, que ao longo das últimas duas semanas viram a reeleição de Macron em risco.

Nas horas que se seguiram à primeira volta (que Macron venceu com 28% dos votos e em que Le Pen obteve 21%), algumas sondagens apontaram para uma luta renhida na segunda volta deste domingo, bem longe da vitória confortável de 2017.

Uma sondagem do IFOP divulgada logo após a primeira volta das eleições sugeria a possibilidade de um quase-empate entre Macron e Le Pen, dando 51% das intenções de voto ao incumbente e 49% à candidata da extrema direita. Outras sondagens, designadamente a do Ipsos, apontava para uma vantagem de 54%-46%.