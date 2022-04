Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério Público pediu o levantamento de imunidade de André Ventura para que possa ser ouvido devido à queixa que Mariana Mortágua fez por difamação. Em causa está uma publicação do líder do Chega, que partilhou um tweet de uma jornalista espanhola onde a deputada do Bloco de Esquerda era acusada de receber dinheiro do BES.

Em declarações ao Observador, o presidente do Chega diz que recebeu a nota do Ministério Público com a informação de que será pedido o levantamento de imunidade, que tem por ser deputado, com o intuito de haver uma interrogação no seguimento da queixa da bloquista.

André Ventura considera que esta queixa “mostra como Mariana Mortágua lida mal com o escrutínio público e que o quer para os outros não é o que quer para ela”, disse, referindo-se ao caso em que a deputada do BE acumulou exclusividade no Parlamento com programa remunerado na SIC — uma situação que disse estar resolvida, tendo pedido para haver um acerto de contas no valor do salário.

Depois da publicação da jornalista espanhola e da partilha de André Ventura — em que dizia que estava em causa uma questão “grave demais” e eram pedidas “algumas explicações” à deputada —, Mariana Mortágua antecipou no Twitter que iria fazer queixa por difamação. “Ventura e Seguí vão responder em tribunal por difamação. Mesmo ridícula, uma calúnia é uma calúnia”, escreveu a deputada.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ventura e Seguí vão responder em tribunal por difamação. Mesmo ridícula, uma calúnia é uma calúnia. https://t.co/f2NqcR4JKM — mariana mortágua (@MRMortagua) November 15, 2021

Mais tarde, no programa da SIC Notícias “Linhas Vermelhas”, Mortágua voltou a referir-se ao caso dizendo que se trata de “um caso de justiça” que “deve ser julgado na Justiça”. Além disso, realçou ainda que “é preciso muito desespero político para se inventar uma mentira como esta”.