O grupo parlamentar do partido Iniciativa Liberal (IL) apresentou um requerimento, que será votado nesta quarta-feira, para a audição urgente do ministro das Finanças, Fernando Medina, e do ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.

Fonte do grupo parlamentar do PS disse à Lusa que os socialistas vão chumbar o requerimento do IL, que prevê também a audição do ex-ministro de Estado e das Finanças e atual vice-reitor do ISCTE, João Leão.

No entanto, João Leão será ouvido no parlamento já que na terça-feira um outro requerimento pedindo a sua audição foi aprovado por unanimidade.

Os deputados da Comissão de Educação e Ciência aprovaram por unanimidade um requerimento apresentado pelo PSD para ouvir o ex-ministro das Finanças assim como a reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues, avançou à Lusa Tiago Estêvão Martins, deputado socialista que faz parte da comissão parlamentar.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Os requerimentos surgem na sequência das notícias avançadas pelo Jornal Público relativas ao processo de financiamento de 5,2 milhões de euros ao Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias do ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa.

O PSD solicitou por isso a presença de Maria de Lurdes Rodrigues, reitora do ISCTE, e de João Leão, que é o atual vice-reitor da instituição e era ministro das Finanças quando foi aprovada a verba de financiamento do novo centro de investigação.

João Leão foi nomeado vice-reitor do ISCTE dois dias depois de ter deixado o Governo.

“O requerimento foi votado a favor por unanimidade. No nosso entendimento este é um assunto relevante e se o objetivo é clarificar o que aconteceu, temos de ouvir quem esteve envolvido”, explicou Tiago Estêvão Martins.