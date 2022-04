Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um manto branco de espuma malcheirosa tem coberto Mosquera, nos arredores de Bogotá (Colômbia). Esta espuma, formada no rio próximo da localidade e que se pensa ser consequência dos vários resíduos e químicos aí despejados, já chegou às ruas e edifícios daquela zona.

O cheiro é horrível e tem acontecido várias vezes”, disse a líder da comunidade, Luz Mariela Gómez, citada pelo The Guardian. “Estamos em risco. Alguém pode cair ao rio e nós não vamos conseguir encontrá-lo.”

As autoridades locais explicaram que esta espuma poluente tem aumentado em consequência dos resíduos, dos químicos e dos detergentes despejados no rio Bojaca, juntamente com os aguaceiros cada vez mais fortes que têm afetado a região. A população foi alertada para não se aproximar da espuma, que se pensa poder causar problemas respiratórios e irritações na pele.

Segundo a BBC, o presidente da Câmara de Mosquera, Gian Gerometta, disse que parte do problema viria de um bloqueio natural provocado por várias plantas numa secção do rio, mas que a vegetação em excesso estaria já a ser removida. Confirmando-se, o problema da espuma deverá desaparecer dentro de dias.