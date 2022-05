Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Ministério Público ucraniano terá identificado o primeiro suspeito dos massacres em Bucha, a cidade onde foram encontrados cerca de 400 corpos de civis com sinais de tortura e execução. Segundo a procuradora-geral da Ucrânia, Iryna Venediktova, trata-se de Sergei Kolotsey, comandante da unidade da Guarda Nacional da Rússia.

A informação avançada esta segunda-feira, através das redes sociais de Iryna Venediktova, surge acompanhada por uma fotografia do suspeito e outra das vítimas encontradas com as mãos e com os pés atados. “Esta foto tornou-se um dos símbolos das atrocidades em Bucha”, escreveu a procuradora-geral sobre as imagens divulgadas nas últimas semanas, que mostram dezenas de mortos.

As autoridades locais, avançou a procuradora-geral, “descobriram que foi este soldado que matou quatro homens desarmados em Bucha no dia 18 de março“. Já a 29 de março, o russo Sergei Kolotsey terá torturado outro homem, que foi alegadamente obrigado a cheirar um cadáver — além da violência física a que terá sido sujeito.

Neste momento, a Ucrânia está ainda a averiguar se este comandante da Guarda Nacional da Rússia tem ligação a outros crimes cometidos em Bucha, cidade situada a cerca de 40 quilómetros de Kiev, a capital ucraniana. Na sua publicação do Facebook, Iryna Venediktova pede ainda aos ucranianos que ajudem a encontrar o referido militar e que enviem para o site oficial do governo provas de que Sergei Kolotsey terá praticado crimes de guerra.

A Ucrânia tem, nos últimos dias, reunido informações sobre os soldados que estiveram que Bucha e que podem ter cometido crimes que resultaram na morte de centenas de ucranianos. Na semana passada, o Ministério da Defesa ucraniano divulgou fotografias de 10 soldados de Moscovo que terão sido responsáveis pelos massacres em Bucha, mas nenhum deles é o homem identificado esta segunda-feira pelo Ministério Público.

Apesar de o nome divulgado esta segunda-feira não fazer parte da lista de dez russos divulgada pelo Ministério da Defesa, a procuradora-geral ucraniana falou sobre este dez soldados na semana passada, referindo que os mesmos estão a ser investigados. À semelhança daquilo que fez esta segunda-feira, também apelou a quem possa ter informações relevantes sobre os soldados, ou sobre o seu paradeiro, que entre em contacto com a polícia.