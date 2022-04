"Os desprezíveis 10". Ucrânia indicia soldados russos pelo massacre em Bucha e pede ajuda à população para os encontrar

“Os desprezíveis dez”. Foi sob este título que o Ministério da Defesa da Ucrânia revelou, esta quinta-feira, que identificou dez dos soldados russos responsáveis pelo massacre em Bucha, cidade a cerca de 40 quilómetros de Kiev onde em março foram encontrados cerca de 400 cadáveres de civis ucranianos, muitos deles mutilados, outros com sinais evidentes de tortura.

Através de várias publicações no Twitter, o governo ucraniano revelou as caras dos dez soldados, todos da 64.ª brigada do exército russo — unidade que Vladimir Putin galardoou em abril, elogiando a sua “coragem, resistência e resiliência” e o seu “heroísmo gigantesco” —, e clamou por justiça para os “carniceiros” e “criminosos de guerra”.

São eles os soldados Vyacheslav Lavrentyev, Vasily Knyazev, Sergey Peskarev e Albert Radnaev; os cabos Semyon Maltsev, Mikhail Kashin, Andrei Bizyaev e Dmitry Sergienko; o segundo sargento Grigory Narishkin, e o sargento Nikita Akimov.

The despicable 10.

Ten russian butchers from the 64th brigade have been identified and named suspects responsible for committing #BuchaMassacre. This unit had been awarded for its atrocities, and returned to the battlefield. Justice for war criminals is inevitable. pic.twitter.com/aTU18ZjJ3C

— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 28, 2022