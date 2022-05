Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já está disponível em Portugal a nova carrinha Peugeot 308 SW, versão que sempre foi mais popular entre nós do que a berlina, introduzida no mercado nacional no final de 2021. Recorre à solução estilística mais recente do construtor francês, o que lhe permite exibir uma estética atraente, sem que isso comprometa o carácter versátil do modelo, fruto de disponibilizar uma generosa bagageira com 608 litros de capacidade, nas versões com motores de combustão. A mais recente geração da 308 SW estreia ainda os motores híbridos plug-in (PHEV), com dois níveis de potência.

A nova Peugeot 308 SW foi concebida sobre a arquitectura EMP2 (Efficient Modular Platform), que serve os mais recentes modelos do grupo Stellantis e, fazendo justiça ao estatuto de “plataforma multienergias”, oferece não só as actuais versões PHEV, em complemento às motorizações de combustão, tanto a gasóleo como a gasolina, como tem previsto para mais tarde a introdução de uma versão 100% eléctrica, alimentada por bateria.

Mais comprida, mais baixa e com mais equipamento

Com 4,64 m de comprimento, a 308 SW é 6 cm maior do que a geração anterior, favorecendo o espaço para o habitáculo e mala. É também 21 cm mais comprida do que a berlina de cinco portas, com esta vantagem a surgir atrás do eixo traseiro, onde está a bagageira com 548 litros nas versões PHEV e 608 litros em todas as outras. Além do design mais conseguido, as linhas mais fluídas são sobretudo fruto de a nova carrinha ser mais comprida e 2 cm mais baixa, com uma altura de 1,444 metros.

Uma vez no interior, a maior distância entre eixos (2,732 m, mais 5,5 cm do que no modelo anterior) explica que a marca reivindique 12,9 cm para o espaço para as pernas de quem se senta atrás. Mas além do espaço, a carrinha 308 SW distingue-se por disponibilizar mais equipamento e um tablier mais sofisticado, com destaque para um ecrã central táctil de 10” dotado com o novo Peugeot i-Connect Advanced, o mais recente sistema de infotainment da marca francesa (pode consultar aqui a gama e equipamento). À frente do condutor surge um pequeno volante e um painel de instrumentos parametrizável e com informações em 3D.

Se por fora sobressaem os faróis finos por Matrix LED e as belas jantes, entre 16 e 18 polegadas, consoante as versões, por dentro destacam-se os bancos mais volumosos e confortáveis, aprovados pelo instituto alemão de ergonomia AGR. O novo comando mais pequeno da caixa de oito velocidades automática (e-EAT8) deixa mais espaço disponível na consola para alojar objectos. Os audiófilos podem optar por um sistema de som hi-fi premium da Focal, com 10 altifalantes e um amplificador de 12 vias e 690 W.

À semelhança dos modelos mais recentes da Stellantis, a nova 308 SW pode montar um sistema de condução semiautónoma de nível 2, se equipado com o pack Drive Assist 2.0. Este alia ao assistente de faixa de rodagem, com lane centering, o cruise control adaptativo (com travagem automática de emergência para veículos, peões e ciclistas), com o conjunto a usufruir de três novas funções que visam facilitar a utilização em vias rápidas e auto-estradas com duas ou mais faixas. Além de permitir a mudança semiautomática de faixa, o Drive Assist 2.0 recomenda antecipadamente a velocidade e adapta-a à curva que se aproxima.

Diesel, gasolina e híbrido plug-in

As versões mais acessíveis da carrinha 308 SW são que as recorrem ao motor a gasolina, o conhecido 1.2 PureTech da antiga PSA. Com apenas três cilindros e soprado por um turbocompressor, este motor está disponível em duas versões, que desenvolvem 110 cv ou 130 cv, no primeiro caso associado a uma caixa manual de seis velocidades (CVM6) e, no segundo, à automática EAT8. Com uma velocidade de 198 km/h na versão menos potente e 210 km/h na mais possante, o Peugeot 308 SW é capaz de ir de 0-100 km/h entre 10,8 e 9,8 segundos, consoante o nível de potência, com os consumos a variarem entre 5,6 e 5,7 l/100 km.

Quem prefira o gasóleo como combustível, em busca de maior autonomia e custos de utilização mais baixos, tem à sua disposição o 1.5 BlueHDi. Com quatro cilindros, este turbodiesel debita sempre 130 cv, mas pode estar acoplado à CVM6 nas versões mais acessíveis, ou à EAT8 nas mais sofisticadas. Cerca de 80 kg mais pesado do que as alternativas a gasolina, o 308 SW a gasóleo anuncia 207 km/h de velocidade máxima e 0-100 km/h em 10,7 ou 10,9 segundos, consoante monte caixa manual ou automática. O consumo homologado, segundo o sistema europeu WLTP, é de 4,4 ou 4,5 l/100 km, dependendo do tipo de transmissão, sendo esta mecânica menos sensível aos incrementos na “sede” por combustível caso o condutor adopte um ritmo de condução mais rápido.

Mas as versões PHEV da carrinha Peugeot são as prometem ser mais procuradas, especialmente por empresas ou entidades que possam recuperar o IVA, com a marca francesa a oferecer dois diferentes níveis de potência total. Sempre a depender do 1.6 Turbo a gasolina como o motor principal, que fornece 150 cv no 308 SW Hybrid 180 e-EAT8 e 180 cv no Hybrid 225 e-EAT8 (ambos com 250 Nm de binário), estes dois PHEV usufruem dos serviços de um motor eléctrico com 110 cv e 320 Nm, integrado na caixa de velocidades, no lugar habitualmente ocupado pelo conversor de binário.

Alimentados por uma bateria com uma capacidade de 12,4 kWh, estes PHEV anunciam 60 km em modo eléctrico (WLTP), fruto de um consumo homologado segundo o mesmo sistema de 1,1 e 1,2 l/100km, a que correspondem emissões de CO 2 /km de 25g e 26g. A velocidade máxima reivindicada é de 225 e 235 km/h, com a ida de 0 a 100 km/h em 7,7 ou 7,6 segundos, consoante a versão tenha 180 cv ou 225 cv.

308 SW já cá está. Preços arrancam nos 27.000€

Já disponível no nosso mercado, a nova carrinha Peugeot 308 é oferecida em sete cores e por valores 1100€ acima dos praticados pela berlina do mesmo modelo. Os níveis de equipamento são cinco, nomeadamente Active Pack, Allure, Allure Pack, GT e GT Pack, sendo este último o mais completo e, como tal, o mais dispendioso.

A versão mais acessível é o 308 SW 1.2 Pure Tech com 110 cv e caixa manual de seis velocidades, proposto por 27.000€ (esta potência só está disponível quando associada a este nível de equipamento), com a motorização de 130 cv a exigir apenas mais 800€. No mesmo nível de equipamento (Active Pack, o mais simples), o motor 1.5 BlueHDi de 130 cv surge por 31.100€, enquanto o Hybrid 180 cv exige em troca 39.150€.

Quando associadas ao nível de equipamento Allure, o preço destas mesmas motorizações sobe cerca de 2400€, tendo o cliente de dar um salto de mais 900€ se ambiciona o Allure Pack. O nível GT só dispõe de caixas automáticas, o que só por si eleva o preço em cerca de 1900€, propondo a versão mais barata, o 1.2 PureTech 130 cv por 35.470€, para as versões mais atraentes e bem equipadas, os GT Pack, verem os seus preços oscilarem entre 37.520€ (para o 1.2 PureTech 130 cv) e 48.250€ (para o Hybrid 225 cv). Pode consultar todos os preços aqui.