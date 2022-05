Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No ano passado, a PSP e a GNR registaram 1494 casos de ataques de cães. De acordo com os número avançados esta sexta-feira pelo Jornal de Notícias, existem, em média, quatro ataques por dia. Ainda assim, as autoridades registam uma diminuição em relação ao ano de 2020 — menos 24 ataques.

Nas áreas controladas pela GNR, Porto e Castelo Branco são as cidades que registam o maior número de casos — as duas contaram 44 ataques no ano passado. No Porto, por exemplo, este valor aumentou cerca de cinco vezes, quando comparado com 2020. Os casos deste anos ainda não foram contabilizados, mas esta quarta-feira registou-se um ataque de um Rottweiler a uma criança de três anos, no concelho do Cartaxo. O animal estaria na rua sem açaime, a criança foi operada e encontra-se estável.

Em Portugal, existem 2.519 cães identificados como perigosos e, de acordo com esta classificação, o animal tem de usar trela e açaime e é obrigatório que seja treinado por um profissional certificado. Mas estas regras nem sempre são cumpridas: As autoridades emitiram 135 multas por falta de açaime ou trela e 241 por falta de treino.