É a imagem de marca de Volodymyr Zelensky e rendeu agora 90 mil libras, o equivalente a mais de 105 mil euros, num leilão solidário, cuja receita irá reverter para apoiar a resistência ucraniana. O casaco caqui polar do presidente da Ucrânia foi a licitar esta sexta-feira em Londres, num leilão que foi conduzido pelo próprio primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

O evento de angariação de fundos, organizado pela embaixada ucraniana em Londres e intitulado Brave Ukraine, teve lugar no museu Tate Modern. O leilão contou com uma intervenção do próprio Zelensky, que gravou uma mensagem em vídeo. Segundo a imprensa britânica, o presidente ucraniano agradeceu ao Reino Unido e enalteceu a “coragem” do primeiro-ministro, Boris Johnson, que esteve em Kiev em abril.

Volodymyr Zelensky’s famous khaki fleece has sold for £90,000 at a fundraising auction for Ukraine in London, @Telegraph. #StandWithUkraine pic.twitter.com/h4BeffWwIQ — UkraineWorld (@ukraine_world) May 7, 2022

No início do leilão, Boris Johnson apelou aos presentes para participarem no leilão, e para licitarem especificamente o casaco do líder ucraniano, cujo preço base era de 50 mil libras, cerca de 58 mil euros. “Uma pechincha”, nas palavras do primeiro-ministro britânico. “Se licitarem o casaco de Zelensky, quero ofertas muito mais elevadas”, atirou Boris Johnson, que apelou ainda à licitação de uma visita guiada a Kiev com o presidente da Câmara da capital ucraniana, Vitali Klitschko. “É uma bela cidade, vale a pena”.

O primeiro-ministro britânico insistiu com os presentes para que “ajudem a Ucrânia”, para que “a grandiosa capital Kiev nunca mais seja ameaçada e o país possa ser unificado e livre novamente”. Boris Johnson defendeu ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, “nunca irá quebrar o espírito do povo ucraniano”.