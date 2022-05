Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O que faz uma lata de atum Bom Petisco num pacote de ração de combate do exército russo? Para já, ninguém sabe como foi lá parar, mas a Cofaco, empresa que detém a marca de conservas, quer descobrir. O caso foi reportado por Filipe Caetano, jornalista da TVI e da CNN Portugal, que tem estado a acompanhar a guerra na Ucrânia.

Num tweet publicado este domingo, o jornalista revelou o conteúdo do que disse ser um pacote de ração de combate do exército russo, no qual consta uma lata de atum Bom Petisco, produzida em Portugal pela Cofaco.

O que é que encontrei num pacote de ração de combate do exército russo? Uma lata de atum Bom Petisco ????‍???? pic.twitter.com/eesaps3V1a — Filipe Caetano (@filicaetano) May 8, 2022

Questionada pelo Observador, a Cofaco esclarece que “não exporta para a Rússia, não se encontra habilitada a exportar para a Rússia, nem possui conhecimento de que qualquer cliente seu, português ou estrangeiro, o faça (como artigo adquirido à Cofaco)”.

A empresa não tem, por isso, “como explicar a presença de artigo Bom Petisco no exército russo, sendo que temos todo o interesse em fazê-lo”.

Nesse sentido, revela a empresa, a Cofaco pediu à TVI/CNN a “identificação do número de lote que consta da lata em apreço”. Através desse elemento, “conseguiremos efetuar o rastreio da lata desde a origem até à saída da empresa, circunstância que adquire particular relevância atento o facto de em março último termos feito um donativo de 24.000 latas de atum Bom Petisco Azeite, com destino à Ucrânia” destaca fonte oficial da empresa.

Os pacotes de ração do exército, intitulados MRE (Meals Ready to Eat), são habitualmente compostos por bens não perecíveis e de fácil consumo, como enlatados ou bolachas. Desde o início da guerra, em fevereiro, tem sido reportado que os mantimentos disponibilizados ao exército russo têm sido insuficientes, e até que os soldados foram enviados para a Ucrânia com MRE fora do prazo. Em março, a CNN chegou a avançar que a Rússia pediu à China para enviar pacotes de rações para alimentar os seus soldados.