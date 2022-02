Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Soldados desorientados, com fome, sem combustível nos tanques e desconhecendo o macroplano para as invasões. O relato é feito pelo autarca de Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana que resistiu aos avanços russos na madrugada deste domingo e continua sob controlo ucraniano.

Através do Facebook Oleh Synyehubov o responsável regional por Kharkiv foi fazendo a atualização da situação no local ao longo das últimas horas. Os russos reivindicavam ter conseguido o controlo da segunda maior cidade ucraniana, mas Synyehubov desmente-os e aproveita para publicar fotografias de militares russos capturados pelos ucranianos.

Há cerca de cinco horas, Synyehubov alertava os ucranianos para não saírem às ruas, a pé ou de carro, proibindo a “movimentação de veículos”. “Todas as pessoas avistadas serão imediatamente detidas e verificado o seu envolvimento [na invasão]”, escrevia na rede social, ao mesmo tempo que a Rússia reclamava ter controlado a cidade.

Mas nem uma hora depois Oleh Synyehubov voltava ao Facebook para anunciar que Kharkiv tinha vencido os confrontos e que o controlo da cidade era ucraniano. “O controlo sobre Kharkiv é totalmente nosso!”, escreveu Synyehubov.

Mas o relato do político não se fica por aí. De acordo com Oleh Synyehubov “o inimigo está completamente desmoralizado”. “Em Kharkiv grupos inteiros de 5 a 10 pessoas rendem-se às tropas ucranianas assim que avistam um membro das Forças Armadas rendem-se”, relata Oleh.

Para provar o que afirmara minutos antes, Oleh Synyehubov publicou seis fotografias de militares russos que se renderam e descreve “completa exaustão e falta de moral”.

“Não têm ligação com o comando central, não entendem e não conhecem as ações seguintes. Desde o início do ataque à Ucrânia não receberam comida ou água e o equipamento que usam não tem sequer reserva de combustível“, escreve Synyehubov acrescentando que os russos se estão a tentar esconder entre a população civil.

Os militares russos estarão a pedir “comida e roupas” aos ucranianos sustentando que “ninguém os espera em casa”, mas Oleh Synyehubov pede aos moradores da região de Kharkiv que “não abram a porta a estranhos” ou “ajudem o agressor russo, escondendo-os”.