A Peugeot está de volta ao Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), disciplina difícil que combina rapidez e robustez, tendo nas 24 Horas de Le Mans a sua prova mais emblemática. Depois de já ter vencido a mítica corrida francesa em 1992 e 1993, a Peugeot regressa em 2022 com um novo carro, possuidor de uma aerodinâmica particularmente apurada. A ponto de não necessitar de asa traseira, o que a marca acredita ser uma das vantagens do projecto. A apresentação da versão definitiva do novo 9X8 Hypercar teve lugar em Portugal, no autódromo do Algarve, em Portimão.

Os veículos de competição, especialmente os mais potentes, necessitam do maior apoio aerodinâmico possível, de forma a “colá-los” à pista, maximizando a aderência e a tracção, única maneira de explorar a potência dos seus motores. Este apoio é conseguido através de apêndices aerodinâmicos, em que o mais evidente (mas não o único) é uma imensa asa traseira. Sucede que essa mesma asa traseira, tão útil para estabilizar o carro nas travagens e, especialmente, em curva e em aceleração, limita e muito a velocidade máxima que se consegue atingir nas rectas. Daí que a Peugeot tenha desenvolvido o seu 9X8 com um chassi que cria um efeito de solo, gerando o necessário apoio, mas sem recorrer a asas que prejudiquem de forma tão evidente a velocidade em recta.

O novo modelo da Peugeot está de acordo com as mais recentes especificações da FIA para o WEC, os veículos híbridos da categoria Hypercar. O motor principal é um V6 biturbo a gasolina com 2,6 litros de capacidade, capaz de fornecer às rodas traseiras 707 cv, a que se junta um motor eléctrico com 272 cv, alimentado por uma pequena bateria, com esta unidade motriz a ser instalada no eixo dianteiro, onde coloca a potência. Tudo isto com um peso total que não ultrapassa 1030 kg, muito menos do que o mais acessível dos Peugeot 208 (o 208 PureTech com 75 cv anuncia 1055 kg).

Antes de ser apresentado no Algarve, o Peugeot 9X8 Hypercar percorreu mais de 10.000 km ao longo de 25 dias de testes para colocar à prova a robustez da mecânica, bem como a eficácia do chassi e da sua aerodinâmica nas mais variadas condições. A estreia do novo carro em competição irá decorrer em Itália, nas 6 Horas de Monza, a 8 de Julho, de forma à Peugeot poder estar pronta a disputar o WEC de 2023, com destaque para as 24 Horas de Le Mans, que para o ano celebra a sua 100.ª edição.