O mais recente relatório da investigadora Sue Gray sobre os eventos que ocorreram em Downing Street durante a pandemia de Covid-19 já está nas mãos do governo britânico. As conclusões, de acordo com o jornal britânico The Guardian, estão em linha com um documento interno divulgado em finais de janeiro — intitulado “Update” — , mas a investigadora garante que, entretanto, foram feitos progressos.

“No meu ‘update’ fiz uma série de descobertas limitadas, estou satisfeita que estejam a ser feitos progressos na abordagem de questões que levantei”, lê-se no mais recente relatório de 37 páginas sobre o escândalo conhecido como “Partygate”, e que inclui fotografias e detalhes sobre as festas — algumas que duraram até às quatro da manhã — , como uma pessoa ter vomitado, uma”altercação” entre dois funcionários, vinho espalhado pelas paredes e mensagens a avisar funcionários embriagados para saírem pelas traseiras.

Sue Gray escreve que “muitos destes encontros” e a forma como eles se desenrolaram “não estavam em linha com as orientações da Covid-19 da altura” e que grande parte das 83 pessoas que participaram nestes eventos violaram as regras que estavam em vigor devido à pandemia. Encontros que, de acordo com a investigadora, “nunca deveriam ter acontecido”.

O documento refere que “alguns dos funcionários mais jovens acreditaram que a participação em alguns destes eventos foi permitida, tendo em conta a presença de dirigentes superiores”: “A equipa de liderança superior no centro, tanto política quanto oficial, deve assumir a responsabilidade por essa cultura.”

A britânica recorda que no relatório de janeiro fez comentários sobre as “estruturas de liderança fragmentadas e complicadas” em Downing Street. “Desde então houve mudanças na organização e gestão do Governo com o objetivo de criar linhas mais claras de liderança e responsabilidade“, refere Sue Gray, acrescentando que é preciso “tempo” para que estas mudanças entrem em vigor.

Outros dos problemas levantados pela investigadora no seu anterior relatório foram não só a “falta de respeito” para com os funcionários da limpeza e da segurança, mas também “comportamentos” a que alguns trabalhadores “foram sujeitos” ou “testemunharam” e que consideraram preocupantes, mas sobre os quais sentiram que não podiam falar.

“Isto é inaceitável“, lê-se no relatório. Ainda assim, Sue Gray diz estar mais “descansada” ao ver que, desde então, foram tomadas medidas para facilitar a denúncia por parte dos funcionários. Além do mais, a recomendação feita pela investigadora para a uma “política clara e robusta” relativamente ao consumo de álcool no trabalho resultou numa orientação que foi introduzida nos vários departamentos do Governo britânico.

Sue Gray refere ainda que este relatório não tem como objetivo definir que tipo de ações disciplinares que devem ser tomadas, mas deixa uma “reflexão”: as pessoas envolvidas “terão aprendido com esta experiência“, pelo que espera que isso seja tido em conta quando se considerarem que ações disciplinares devem ser impostas.

No final das conclusões, a investigadora garante que estes eventos “não refletem” um comportamento instalado dentro do Governo britânico e que muitas pessoas trabalharam “incansavelmente” em “tempos sem precedentes”.

O primeiro-ministro britânico deverá falar sobre este documento esta quarta-feira, pelas 15h30, numa conferência de imprensa.

