Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

São fotografias inéditas e que mostram o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, a brindar numa festa celebrada em Downing Street durante a pandemia, numa altura em que estavam em vigor várias restrições para combater a propagação da Covid-19.

Nas quatro imagens a que a estação de televisão britânica ITV teve acesso, Boris Johnson está a brindar com mais oito outras pessoas, enquanto faz um discurso aos seus colaboradores. No local, podem ver-se garrafas de bebidas alcoólicas e também comida.

Naquela altura, de acordo com as regras sanitárias vigentes em Inglaterra, apenas era permitido que uma pessoa estivesse com outra de um agregado familiar diferente em espaços interiores. Esta fotografia vem mostrar uma quebra das regras associadas com a pandemia.

As fotografias foram tiradas numa festa de despedida do à época diretor de comunicação de Downing Street, Lee Cain. Este evento, que já foi investigado pelas autoridades britânicas, não resultou em qualquer multa para o primeiro-ministro britânico.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Contudo, as fotografias colocam mais pressão sobre Boris Johnson, num momento em que se espera que seja publicado um relatório independente sobre as referidas festas.

A Polícia Metropolitana de Londres teve acesso a algumas das conclusões deste relatório para aplicar 126 multas, sendo que Boris Johnson teve de pagar apenas uma.