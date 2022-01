Relatório de Sue Gray não destrói Boris Johnson. PM pode sobreviver até à primavera

Apesar de não ter uma vantagem estrondosa nas sondagens e de estar nas mãos dos conservadores, Keir Starmer não está, porém, insatisfeito. O “Partygate” tem feito com que a imagem de Boris Johnson se deteriore perante os eleitores — uma sondagem deste dia dava conta de que o trabalhista está à frente em todas as avaliações de caráter — e possa ir marinando em lume brando. “Quanto mais tempo os conservadores continuam no poder, mais tempo têm para se ir decompondo”, resume Fielding.

Johnson vs. Starmer (31 Jan):

Starmer leads over Johnson in ALL leadership characteristics on which we poll.

On who best embodies the trait 'tells the truth,' 44% say they don't know, 42% say Starmer, and 14% say Johnson.https://t.co/oNJdPN4pdn pic.twitter.com/X9mwCsQLUM

— Redfield & Wilton Strategies (@RedfieldWilton) January 31, 2022