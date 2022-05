Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Mais dois oficiais russos morreram em combate na Ucrânia. A notícia é avançada pelo jornal britânico The Daily Mail. Alexander Dosyagayev, um tenente-coronel de 34 anos, liderava um batalhão de assalto aéreo do 104.º regimento e era tido como o melhor comandante de paraquedistas da Rússia. Já o coronel Vladimir Ivanov, de 41 anos, servia no departamento de Informação e Comunicação de Massa do Ministério da Defesa russo.

O jornal não avança mais detalhes sobre os dois militares, altas patentes do exército russo, cujas mortes fazem subir para mais de 40 o número de coronéis mortos na Ucrânia. Os óbitos já terão acontecido algum tempo, embora só agora se tenham tornado públicos. Acredita-se que Ivanov tenha morrido em março, nos primeiros dias de guerra.

O 104.º regimento esteve envolvido nos massacres da cidade ucraniana de Bucha, embora não se saiba se Dosyagayev participou desses ataques. O seu batalhão foi considerado, na Rússia, o melhor em treino de combate e disciplina militar.