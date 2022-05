Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma espada samurai com quase 700 anos foi encontrada pelas autoridades alfandegárias suíças durante uma operação de rotina, em Benken , perto de Zurique.

Avaliada em 650 mil euros, a espada data de 1353 foi descoberta dentro de um carro de matrícula suíça que terá transportado a arma do século XIV desde Estugarda, na Alemanha. O condutor do carro, que dirigia acompanhado pela filha, não registou nem a espada samurai, nem um livro antigo na fronteira entre a Suíça e a Alemanha, em Thayngen.

Uma investigação levada a cabo pelas autoridades suíças, posteriormente, determinou então que o condutor do carro não era o proprietário da espada. O homem estaria apenas a servir de correio para o seu patrão. Ainda assim, as autoridades fronteiriças desconhecem o envolvimento de outras pessoas no crime.

Segundo o comunicado das autoridades, as espadas japonesas antigas são consideradas bens culturais, e, nesse sentido, estão protegidas pela Lei de Transferência de Bens Culturais. Esta lei tem como objetivo preservar o património cultural da humanidade e impedir “o roubo, o saque e a importação e exportação ilegal de bens culturais”.

O empregador foi multado em mais de seis mil francos suíços — cerca de 5,8 mil euros — e o condutor e transportador da espada samurai histórica enfrenta uma multa de até 800 mil francos suíços, o equivalente a 778,7 mil euros, por violação da lei do IVA.