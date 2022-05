Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 97.º dia do conflito

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começam a chegar as primeiras reações da Rússia ao embargo ao petróleo russo decidido pelos líderes europeus. O país liderado por Vladimir Putin desvaloriza e diz que vai encontrar alternativas para exportação.

Mas no campo de batalha as últimas horas foram de avanços e também de recuos para as tropas ucranianas. Por um lado, a Ucrânia anunciou ter recuperado o controlo de uma aldeia perto de Kherson, uma região que está quase totalmente sob controlo russo. Por outro lado, as tropas russas estão, aos poucos, a avançar em direção ao centro da cidade de Sievierodonetsk, na região do leste do país Lugansk.

É, de facto, no leste do país que se centram os confrontos. Em Donetsk, mais concretamente em Sloviansk, um ataque aéreo matou três pessoas e feriu seis.

Aqui fica um ponto da situação, para ficar a par de tudo o que aconteceu nas últimas horas da guerra na Ucrânia. Pode ler também o liveblog do Observador, onde todas as notícias sobre o conflito são atualizadas ao minuto.