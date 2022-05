O Presidente da Venezuela recebeu as cartas credenciais do novo embaixador de Portugal, João Pedro Vasconcelos Fins do Lago, que substitui Carlos Sousa Amaro, no cargo desde 2017.

O diplomata português foi recebido, na segunda-feira, no no palácio de Miraflores, sede da presidência, pelo ministro de Relações Exteriores da Venezuela, Carlos Farias, ao que se seguiu um encontro com Nicolás Maduro, numa cerimónia transmitida pelo canal estatal Venezuelana de Televisão (VTV).

O encontro entre Maduro e o embaixador português serviu para “reafirmar as históricas relações” bilaterais, passar revista “a assuntos de relevância para a comunidade luso-venezuelana” e a “temas de interesse bilateral e multilateral”, no âmbito da “diplomacia bolivariana de paz, em termos de respeito, cooperação mútua, solidariedade e desenvolvimento dos povos”, de acordo com a VTV.

A cooperação bilateral entre Lisboa e Caracas, que se estreitou com a chegada de Hugo Chávez à Presidência de Venezuela em 1999, “permitiu desenvolver e executar projetos em setores como a tecnologia, educação, energia, alimentos, infraestrutura, desporto, saúde, telecomunicações, além das áreas financeira e comercial”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O canal estatal lembrou que Maduro visitou Portugal em junho de 2013, no âmbito de uma deslocação a vários países da Europa e participou na 8.ª Comissão Bilateral, em que foram assinados 14 acordos de cooperação em várias áreas.

O novo embaixador de Portugal chega a Caracas, numa altura que o Presidente venezuelano tem apelado para a realização de grandes investimentos e negociações, em busca de uma recuperação económica do país, indicou.

Licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa, João Pedro Vasconcelos Fins de Lago foi embaixador de Portugal em Boston (Estados Unidos), em 2018, cônsul em Xangai (China), em 2013, e diretor do Serviço das Organizações Económicas Internacionais, da Direção-geral de Política Externa de Portugal, em 2012.