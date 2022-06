Arrancaram esta quinta-feira as cerimónias do Jubileu de Platina de Isabel II e vários políticos e celebridades enviaram mensagens de reconhecimento do trabalho da soberana durante os seus 70 anos de reinado.

Do outro lado do Atlântico, o Presidente dos Estados Unidos (EUA) sublinhou a “devoção altruísta” da monarca, assim como o seu “serviço ao povo do Reino Unido e da Commonwealth”. Aproveitou igualmente a “histórica e memorável ocasião” para assinalar a relação que está mais “forte e próxima do que nunca” entre ambos os países.

Ao seu lado, a primeira-dama norte-americana, Jill Biden, falou da “alegria” que as visitas de Isabel II aos EUA proporcionaram à nação.

Jill and I wish Your Majesty a joyful Platinum Jubilee celebration. On behalf of the United States, congratulations to Queen Elizabeth II on an unprecedented 70 years of service to the UK and Commonwealth and thank you for your friendship to the American people. pic.twitter.com/mwaZSYBuhZ

Por seu turno, o Presidente francês vincou: “Vossa Majestade é o fio de ouro que une os nossos dois países, a prova da amizade infalível entre as nossas nações. Tem sido uma presença constante e uma fonte de sabedoria para os líderes dos dois países“. Recordou o seu apoio na construção “da confiança da aliança que trouxe liberdade e prosperidade ao nosso continente”. A França está “agradecida” à rainha pela sua “coragem”.

O antigo jogador de futebol britânico, David Beckham, caraterizou o reinado da rainha como “notável”, escrevendo no Instagram: “70 anos de serviço e liderança inspiradora do nosso país“.

O icónico Paul McCartney, que cantou Her Majesty’s a very nice girl no final do álbum “Abbey Road”, dos Beatles, recorreu ao Twitter para felicitar Isabel II.

70 beautiful years of Queen Elizabeth the second. Congrats ma’ am! And thanks – Paul

???? Paul and the Queen at the royal opening of the Liverpool Institute for Performing Arts, 1996.#PlatinumJubilee #QueenElizabethII pic.twitter.com/v8ct8tCbYz

