As cerimónias do Jubileu de Platina de Isabel II marcaram início nesta quinta-feira, dia 2 de junho, e a população coloriu as ruas do centro de Londres com as cores da bandeira do Reino Unido, acompanhas por acessórios alusivos para a celebração.

Os festejos dos 70 anos do reinado prolongam-se até domingo. Entre desfiles, concertos e outros momentos que fazem parte da tradição real, há um vasto programa de celebrações que marca este fim de semana e que vai poder acompanhar.