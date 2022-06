Os EUA pensam vender à Ucrânia quatro drones de combate MQ-1C Gray Eagle, que são capazes de atingir o sul de Moscovo com mísseis Hellfire. O espanhol El Confidencial adianta, porém, que a compra destes drones pode ser usada por Vladimir Putin como um pretexto para agravar o conflito.

O jornal cita um relatório revelado pela Reuters segundo o qual fontes do Pentágono e da Casa Branca têm estado a “finalizar os detalhes do plano há muitas semanas”. Mas, para já, é só isso: um plano. A decisão contraria algumas posições públicas dos EUA, que têm rejeitado o envio de mísseis de longo alcance para a Ucrânia.

Segundo o El Confidencial, o Gray Eagle pode ser abatido antes de atingir o alvo, além de que existe a possibilidade de os EUA limitarem a utilização destes drones ao território ucraniano. Mas tem vantagens que permitiriam melhorar a capacidade de ataque de Kiev.

Os drones não tripulados são conhecidos pela eficácia no ataque a alvos de superfície e permitem interferir eletronicamente contra unidades russas. Além de que são mais rápidos do que os que a Ucrânia já detinha. Os drones podem voar sobre o teatro de operações durante 41 horas com uma velocidade máxima de 278 quilómetros por hora e têm um alcance de 400 quilómetros, o que permitiria chegar aos subúrbios do sul do Moscovo desde a fronteira ucraniana.